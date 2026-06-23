Le anticipazioni de La Promessa della settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio rivelano che le tensioni tra Catalina e Martina diventeranno sempre più insostenibili, al punto che la seconda manifesterà l'intenzione di andare via. Manuel maturerà dei forti dubbi su Leocadia, sta di fatto che proverà a convincerla a vendere le sue quote. L'amore tra Curro e Angela diventerà sempre più forte, ma degli strani incontri a palazzo tra la donna e Cristobal faranno sorgere dei sospetti.

Anticipazioni de La Promessa al 5 luglio: gli strani incontri tra Angela e Cristobal fanno sorgere dei sospetti

Nelle prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda fino al 5 luglio, Curro e Angela saranno sempre più vicini. Dopo l'arresto di Lorenzo, infatti, i due inizieranno a progettare il loro futuro insieme. Leocadia, però, non confesserà ad Angela che Lorenzo le ha chiesto la sua mano. Curro, inoltre, vorrà ottenere giustizia per la morte di sua sorella, ma presto si renderà conto che, per farlo, dovrà portare con sé un fardello piuttosto pesante. Ad un certo punto, poi, inizieranno ad esserci degli incontri segreti tra Cristobal ed Angela all'interno dello studio dell'uomo. Diverse persone inizieranno ad avere dei sospetti sulla faccenda.

Catalina e Martina sempre più in conflitto, quest'ultima vuole andare via con Jacobo

Martina e Catalina avranno dei conflitti sempre più aspri. La prima, esausta a causa delle continue tensioni, manifesterà la volontà e l'intenzione di andare via e partire con Jacobo. Donna Pia verrà sorpresa nello studio del maggiordomo, ma Petra si offrirà di proteggerla, anche se dirà di volerci vedere chiaro sulla faccenda. Amalia confesserà a Vera di aver mentito su suo fratello Federico.

Manuel nutre forti dubbi su Leocadia e vuole che ceda le sue quote

Manuel avrà delle discussioni con Alonso in quanto i due si troveranno su due lunghezze d'onda differenti per quanto riguarda la gestione e le sorti dell'attività dei motori.

Manuel, inoltre, nutrirà dei forti dubbi nei riguardi di Leocadia, ragione per cui proverà a convincerla a farle vendere le sue quote, ma l'impresa sarà piuttosto complessa. Enora, nel notare le forti tensioni tra Manuel e suo padre, spingerà i due a riconciliarsi.