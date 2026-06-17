Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 raccontano che Tono apparirà così innamorato di Enora da pensare di fare il grande passo. Il saldatore dirà a Manuel di voler sposare la sua amata al più presto.

Tono dice a Manuel di voler costruirsi una famiglia con Enora

Tono riuscirà a fare pace con la madre Simona grazie all'intervento di Enora. Quest'ultima convincerà il fidanzato ad accantonare le divergenze e parlare francamente con la genitrice. Il saldatore, a questo punto, inizierà pensare ad un futuro al fianco dell'amata grazie alla sua ascesa lavorativa.

Manuel deciderà di aprire una succursale dove costruire motori aerei dopo aver diviso le strade da Leocadia e Farré. Tono ammetterà di voler costruire una famiglia al fianco di Enora dopo aver superato la batosta presa da Norberta. Manuel inviterà l'amico a pensare bene a tale eventualità, temendo che la ragazza possa rifiutare tale proposta dopo essersi sentita troppo pressata.

Enora capisce che Tono vuole chiederla in moglie

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Tono rispetterà il consiglio di Manuel a metà. Enora capirà immediatamente che il fidanzato sta valutando l'idea di chiederla in moglie dopo aver parlato maldestramente del tema del matrimonio. La donna lascerà intendere a Tono di aver capito le sue intenzioni e sorprendendolo ammetterà di aver pensato anche lei a questa eventualità.

Enora lascerà accese le speranze del saldatore anche se il suo non sarà un sì pienamente convinto. Tuttavia, l'uomo continuerà a fantasticare sul giorno più bello da festeggiare con Enora.

Vera e Teresa sono apparse sempre più in ansia per la sorte di Padre Samuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio giugno in televisione, Leocadia ha chiesto ad Alonso di porre fine al litigio tra Catalina e Martina. Le due ragazze hanno visioni diverse sulla gestione dei braccianti.

Intanto Pia ha raccontato a Ricardo il segreto che ha cambiato la sua vita per sempre. La domestica ha confidato al suo amato di aver posto fine alla vita del barone de Linaja, padre di suo figlio Diego, stanca di essere continuamente abusata.

Tono, invece, ha organizzato una merenda per corteggiare e conoscere meglio Enora, diventata la sua aiutante nell'officina di Manuel.

Catalina, intanto, ha voluto impedire che Lope tornasse ad essere un valletto come richiesto da Cristobal. La marchesina ha scoperto che il giovane potrebbe lasciare le cucine e per questo ha deciso di prendere la situazione in mano. Infine Vera e Teresa sono apparse sempre più in ansia per la sorte di Padre Samuel.