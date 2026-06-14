"Io e i miei figli lasciamo il palazzo": con queste parole, nelle prossime puntate de La Promessa, Adriano comunicherà ad Alonso la sua scelta dopo la partenza improvvisa di Catalina.

Le anticipazioni tv rivelano che Adriano non vedrà un futuro per lui e i suoi figli al palazzo senza Catalina. Alonso farà di tutto per trattenere suo genero, ma non servirà a nulla. Più tardi, Martina prometterà a suo zio che proverà a convincere Adriano a restare.

Il triste destino di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che una serie di imprevisti romperà la serenità della famiglia De Lujan.

Innanzi tutto, Leocadia annuncerà il fidanzamento di Angela con Lorenzo, spegnendo tutti i sogni di sua figlia e Curro. I due innamorati saranno a dir poco disperati al solo pensiero delle nozze di Angela con il Capitano, ma si renderanno conto che non potranno fare nulla per cambiare le cose. Come se non bastasse, la famiglia sarà scossa dall'addio improvviso di Catalina. La moglie di Adriano sparirà nel nulla da un momento all'altro, lasciando l'uomo nella più totale disperazione. La donna sarà costretta a lasciare in fretta La Promessa senza i suoi bambini, ma tutti penseranno ad una scelta libera. Adriano, infatti, troverà una lettera di addio di sua moglie che gli spiegherà che non poteva reggere la pressione degli ultimi tempi.

Una volta rimasto solo, il giovane conte non riuscirà a trovare un solo motivo per restare al palazzo con i suoi bambini. Dopo averci riflettuto per qualche giorno, Adriano andrà a parlare con Alonso: "Io e i miei figli lasciamo La Promessa", dirà.

Alonso e Martina temeranno di perdere i figli di Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso proverà a convincere Adriano a tornare sui suoi passi. "Siamo la tua famiglia", dirà, "I bambini qui vengono accuditi e tu hai le terre a cui pensare". L'uomo, però, non riuscirà a vedere un futuro per lui in quel posto che lo ha accolto ma a cui non sente di appartenere. I tentativi di Alonso andranno in fumo: "Io non la sento casa mia", dirà Adriano riferendosi a La Promessa.

Il marchese a quel punto parlerà della questione con Martina, sperando che lei possa convincere il marito di sua cugina a restare. La ragazza gli assicurerà che farà del suo meglio per trattenere Adriano e i bambini al palazzo.