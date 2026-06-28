Alonso aiuterà Maria a partorire la sua bambina nelle prossime puntate de La Promessa: la neonata, però, non piangerà e non si muoverà e questo scatenerà una grande preoccupazione.

Le anticipazioni rivelano che la gravidanza di Maria sarà più lunga del previsto e Alonso si offrirà di accompagnarla dal medico. Durante il tragitto, però, si romperanno le acque e Maria darà alla luce sua figlia in piena campagna. Per il marchese sarà una grande emozione, ma quando non sentirà il pianto della bambina andrà in panico.

Ansia per la gravidanza di Maria a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la gravidanza di Maria sarà agli sgoccioli.

La cameriera assisterà alle nozze di Lope e Vera senza avere nessun sintomo e sarà alquanto preoccupata dal ritardo. Maria continuerà a portare avanti il suo lavoro al palazzo, rifiutandosi di andare in ospedale, nonostante il parere contrario dei colleghi. Pia, infatti, farà notare a Maria che potrebbe rendersi necessaria un induzione e, vista la delicata situazione, consiglierà alla ragazza di stare al riposto. Maria, tuttavia, preferirà aspettare il momento in cui suo figlio nascerà in modo naturale e questo desterà non poca preoccupazione. Alla fine, i colleghi di Maria prenderanno in mano la situazione e chiederanno l'aiuto di Alonso, pur di convincere la ragazza a farsi visitare. Il marchese si offrirà di accompagnare personalmente dal medico e proprio durante il tragitto inizierà il travaglio.

Alonso e Maria vivranno uno dei momenti più emozionanti di sempre

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso e Maria si dirigeranno a Puebla de Terra, ma non tutto andrà come previsto. La ragazza, infatti, inizierà ad avere forti dolori a metà strada, tanto che Alonso sarà costretto a fermare l'automobile. La rottura delle acque non permetterà ai due di proseguire il viaggio: Maria dovrà partorire in piena campagna e con il solo sostegno di Alonso. Il marchese si darà subito da fare e aiuterà Maria ad adagiarsi vicino a un albero. Sarà un momento molto emozionante per i due protagonisti che vedranno venire alla luce una bella bambina. Subito dopo la gioia, però, arriverà il panico: i due, infatti, si renderanno conto che la neonata non piange e non si muove.