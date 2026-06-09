"Petra sta morendo": con queste parole il medico de La Promessa spegnerà in Samuel ogni speranza di guarigione della governante.

Le anticipazioni rivelano che la salute di Petra inizierà a peggiorare dopo un banale incidente in giardino. Nessuno riuscirà a capire cosa abbia colpito la donna e il medico lo capirà troppo tardi: il tetano sarà ormai troppo avanzato per poterlo fermare.

La terribile malattia di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto arriveranno momenti terribili per Petra. La governante ha appena conquistato la fiducia dei suoi colleghi, ma presto una disgrazia rovinerà l'armonia che si è creata.

Tutto avrà inizio quando Petra, dopo un lavoro di giardinaggio, tornerà al palazzo con una piccola ferita alla mano. Samuel provvederà a medicarla subito e il problema sembrerà risolto. Petra riprenderà il suo lavoro di sempre, ma dopo qualche giorno inizierà ad accusare un dolore al collo. La salute della donna sarà sempre più precaria, anche se Petra si alzerà tutti i giorni per svolgere il suo lavoro. In un primo momento si penserà ad un banale torcicollo, ma la situazione precipiterà di colpa. Petra inizierà ad avere degli svenimenti e i suoi colleghi saranno sempre più preoccupati per lei. Il momento peggiore arriverà quando la governante non si presenterà al lavoro. Maria e gli altri temeranno di trovare Petra priva di vita nella sua stanza, tanto che chiederanno a don Samuel di controllare.

Il medico non lascerà spazio alla speranza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Samuel troverà Petra priva di sensi e temerà il peggio. Un sospiro della donna riporterà speranza, ma i dolori lancinanti che la tormenteranno poco dopo lasceranno trasparire la gravità della situazione. Samuel chiamerà il medico che non riuscirà a capire cosa possa avere Petra, ma poi vedrà la sua ferita sulla mano. Samuel assicurerà il medico del fatto che ha disinfettato molto bene la parte , ma il problema non sarà questo. "La situazione è grave", dirà il dottore, "Petra sta morendo, ha il tetano". Il medico spiegherà a Samuel che non c'è nulla da fare a quello stadio della malattia: tutto ciò che si può provare è calmare i dolori finché Petra non esalerà l'ultimo respiro.