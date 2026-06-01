Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente in Italia raccontano che Catalina sarà protagonista di una pazzia ai danni del barone di Valladares, reo di averla presa in giro. La donna raggiungerà la tenuta dell'uomo per riempirla di escrementi.

Il barone di Valladares contro la scelta di Catalina di aumentare i salari dei braccianti

Il barone di Valladares inizierà a fare la guerra a Catalina e Adriano quando decideranno di aumentare il salario ai braccianti. Il nobile ritornerà a La Promessa con una lista di almeno trenta famiglie nobili in disaccordo ad aumentare lo stipendio ai contadini.

Il barone temerà che anche i non sottoposti della famiglia de Lujan possano pretendere condizioni migliori. Ma Catalina andrà avanti per la sua strada in seguito alla rottura dei rapporti con Martina. La donna entrerà in crisi con suo marito Adriano, certo che il barone di Valladares sia molto pericoloso. Catalina, a questo punto, farà un passo indietro per il bene dei figli e per il matrimonio entrato in grave crisi. La donna si sentirà presa in giro quando il barone nei successivi giorni preciserà che le famiglie nobili non hanno accettato la sua idea di aumentare gradualmente i salari dei dipendenti e non di botto come avevano pensato di fare.

Catalina riempe di escrementi la tenuta del barone di Valladares

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina all'oscuro di Adriano, Alonso e Martina raggiungerà la villa di Valladares insieme ai suoi dipendenti per riempirla di escrementi. La donna sosterrà che il barone sia la scoria della società. L'uomo andrà su tutte le furie, annunciando a Catalina che presto avrà quello che si merita. Il gesto della donna indispettirà anche Adriano quando verrà a sapere dell'ultima sua follia. Catalina si renderà conto di aver esagerato e per questo cercherà di nascondere il misfatto al padre. Qualcuno in paese inizierà a parlare dell'azione compiuta dalla contessa, generando tensioni che si ritorceranno contro di lei.

Ricardo è stato silurato dopo l'arrivo di Cristobal

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno su Rete 4, Curro e Angela hanno vissuto un momento di passione. I due sono apparsi felici poiché Leocadia ha smesso di tormentarli. La ragazza ha promesso a sua madre che avrebbe finito gli studi in legge. In questo modo, Angela e Curro hanno smesso di nascondersi. Ricardo, invece, è stato silurato. L'uomo è stato declassato a semplice valletto in seguito all'arrivo di Cristobal come nuovo maggiordomo capo al posto di Romulo. Il nuovo arrivato ha seminato il panico ed a farne le spese sono stati Ricardo e suo figlio, che hanno avuto il compito di sistemare il suo ufficio.