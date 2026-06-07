Cresce il mistero su Enora nelle prossime puntate de La Promessa: Manuel scoprirà che nessuno in paese la conosce e non ci sarà traccia dell'officina di suo zio.

Le anticipazioni rivelano che Manuel non si fiderà fino in fondo di Enora e deciderà di indagare sul suo passato andando in paese. Toño, innamorato di lei, penserà che il marchesino sia solo geloso del suo rapporto con la ragazza.

Le indagini di Manuel su Enora a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Enora e Toño saranno sempre più vicini. Oltre al lavoro, i due colleghi presto condivideranno un sentimento, mentre Manuel sarà sempre più sospettoso della ragazza.

a destare la curiosità del marchesino sarà il modo in cui Enora eluderà le domande sul suo passato e sulla sua famiglia. Tutto peggiorerà quando Manuel scoprirà che Enora ruba i progetti dei motori. Messa alle strette, la ragazza ammetterà che prende i disegni, ma solo per lavorarci di notte da sola. La spiegazione di Enora non convincerà Manuel che le imporrà di non aprire più la cassaforte. il marchesino inizierà ad indagare sul passato della ragazza e i suoi sospetti faranno innervosire Toño. Quest'ultimo arriverà a pensare che Manuel sia geloso della sua relazione con Enora e questo incrinerà il rapporto tra i due amici. Dopo aver ascoltato dalla giovane collega che suo padre aveva un'officina che ora gestisce suo zio, Manuel andrà a verificare di persona in paese.

Le domande agli abitanti non faranno altro che aumentare i suoi dubbi perché nessuno dirà di aver mai conosciuto Enora. Quando il marchesino si troverà da solo con Toño gli ripeterà i suoi dubbi: "Nessuno la conosce e il suo nome è particolare", dirà Manuel, "Inoltre, non c'è ombra dell'officina di suo zio".

Toño e Enora si sposeranno?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel rivelerà a Toño i suoi sospetti sulle bugie che Enora ha raccontato del suo passato. "Questa ragazza è un fantasma", dirà, "Non mi fido di lei". Tra i due amici nascerà una discussione che terminerà con la promessa di Manuel di non indagare più su di lei. Nel frattempo, Toño porterà avanti il suo progetto di matrimonio con Enora, tanto che vorrà fissare una data.

La ragazza, però, proverà a sottrarsi e rimanderà il più possibile il giorno delle nozze. Manuel avrà una sola certezza: Enora ha mentito. L'indomani, penserà di metterla alla prova chiedendole di prendere uno dei progetti. Enora aprirà la cassaforte, ma prenderà il disegno dalla sua borsa, dimostrando ancora una volta di averlo sottratto.