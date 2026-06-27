Curro colpirà Lorenzo con un pugno in pieno viso e lo farà cadere nelle prossime puntate de La Promessa: il valletto non riuscirà a contenere la rabbia dopo le umiliazioni subite.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo dovrà incassare il colpo senza poter reagire, perché poco dopo arriverà Angela. Il Capitano non potrà sfigurare di fronte alla ragazza che diventerà la sua sposa di lì a poco e si limiterà a continuare ad insultare Curro.

Incubo a La Promessa per Angela e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo diventerà un incubo per la vita di Angela e Curro nelle prossime puntate.

Il Capitano avrà un solo obiettivo: sposare la figlia di Leocadia a qualunque costo. La ragazza sarà disperata all'idea di diventare la sposa di un uomo che odia e persino sua madre avrà pietà di lei. Pur di salvare sua figlia, Leocadia penserà di dare in sposa Angela a Beltran, un amico di Jacobo con cui la ragazza stringerà amicizia. Curro e la sua amata penseranno che le nozze con il giovane saranno il male minore e accetteranno il compromesso. Il piano sarà semplice: Leocadia e sua figlia andranno alla festa di Don Lisandro e la sera stessa si celebrerà il matrimonio alle spalle di Lorenzo. Tutto, però, andrà in fumo quando il Capitano si presenterà alla feste e annuncerà ufficialmente le sue nozze con Angela.

Non ci saranno più speranze per la ragazza che tornerà al palazzo sconfitta e senza forze. Curro non potrà sopportare tutto questo.

La rabbia incontenibile di Curro esploderà

Nelle prossime puntate de La Promessa, dopo l'ennesima vittoria, Lorenzo si divertirà a provocare Curro. Questa volta il Capitano si spingerà davvero oltre, con insulti pesanti e umiliazioni che porteranno il valletto all'esasperazione. Curro non penserà più alla divisa che indossa, né alle conseguenze di un suo gesto. La rabbia del ragazzo sarà tale che esploderà in un pugno in pieno viso che farà cadere Lorenzo. Per la prima volta il Capitano dovrà incassare il colpo, soprattutto perché arriverà Angela e non potrà sfigurare davanti a lei. Lorenzo spiegherà alla sua promessa sposa che Curro aveva la divisa in disordine e lui gliela stava sistemando.