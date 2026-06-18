Curro distruggerà Pia con una frase che incrinerà la loro amicizia: "Non sei la persona che credevo", le dirà nelle prossime puntate de La Promessa, dopo aver saputo che ha tolto la vita a suo nonno.

Le anticipazioni rivelano che Pia confesserà a Curro l'omicidio del Barone de Linaja, ma lo farà troppo tardi. Il ragazzo, infatti, non potrà fare a meno di pensare che mentre lui raccontava tutti i suoi segreti a Pia lei restava in silenzio sul suo grande segreto.

Il doloroso passato di Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la splendida amicizia tra Pia e Curro rischierà di incrinarsi per sempre.

Tutto avrà inizio quando la domestica si sentirà sopraffatta dal senso di colpa per non essere mai stata sincera con Curro. Dopo mesi di silenzio, Pia deciderà di parlare con il ragazzo e gli confesserà che lei ha tolto la vita a suo nonno, il Barone de Linaja. Curro ascolterà in silenzio lo sfogo di Pia che, in preda all'agitazione e alle lacrime, giustificherà il suo gesto come difesa personale. Pia spiegherà a Curro che il Barone abusava di lei e Dieguito è il frutto di questa violenza, ma non solo. La donna ricorderà la rabbia accumulata per anni che è esplosa quando ha visto il Barone de Linaja molestare Teresa. Pia non coinvolgerà le sue amiche, ma dirà a Curro di aver tolto la vita a quell'uomo che le aveva fatto tanto male.

Il ragazzo comprenderà il gesto di Pia, ma non riuscirà a consolarla. Curro, infatti, avrà una reazione di grande delusione, non tanto per l'omicidio quanto per il silenzio di Pia in tutto quel tempo.

La frattura tra Curro e Pia dopo il chiarimento

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro chiederà a Pia perché gli abbia nascosto il suo grande segreto per tanto tempo. La donna, singhiozzando, chiederà comprensione dicendo che le fa male parlare del barone. Curro, però, non potrà far finta di niente: "Io ti ho aperto il mio cuore", dirà a Pia, "Ti ho confidato tutti i miei segreti e mi sono fidato di te come una mamma". La donna continuerà a piangere, ma Curro sarà freddo e arrabbiato: "Mi hai ingannato, non posso più fidarmi di te", dirà, "Come posso sapere se mi nascondi altro? Non sei la persona che credevo". Il pianto disperato di Pia proseguirà in solitudine perché Curro andrà via.