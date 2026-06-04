La madre di Vera intercetterà la sua lettera per Federico nelle prossime puntate de La Promessa e impedirà il loro incontro.

Le anticipazioni rivelano che la duchessa andrà al palazzo e mentirà a Vera: "Tuo fratello non vuole vederti", le dirà spezzandole il cuore.

Il ritorno di Lope a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope tornerà dal palazzo dei duchi di Carril senza buone notizie. Il cuoco non avrà il quaderno che Curro cercava, ma in compenso gli dirà che Lorenzo è andato al palazzo proprio poco prima della sua distruzione.

Da quel momento in poi, Curro sarà certo che Lorenzo abbia acquistato il veleno per togliere la vita a Jana e abbia organizzato il suo attentato al picnic. Il ritorno di Lope sarà una gioia per Vera che potrà riabbracciare il suo fidanzato sano e salvo. La ragazza, tuttavia, non farà alcuna domanda a Lope sulla sua famiglia e questo sembrerà molto strano al cuoco. Lui non potrà che far notare a Vera che non è giusto tenersi tutto dentro e che se ha bisogno di fargli delle domande deve parlare con lui. Dopo qualche giorno, la ragazza si aprirà con Lope e gli chiederà di parlargli di cosa sta succedendo a casa sua, soprattutto chiederà notizie di Federico. Il cuoco le spiegherà che suo fratello è stato molto accogliente con lui.

La visita della duchessa di Carril spiazzerà Vera

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope dirà a Vera che Federico si è confidato con lui sulla sua partenza. "Soffre molto la tua mancanza", dirà il cuoco, "Ha sempre la tua foto con sé". Le parole di Lope colpiranno molto Vera che da quel momento non farà che pensare a suo fratello e cercherà un modo per contattarlo. Il cuoco le suggerirà di scrivere una lettera a Federico dandogli appuntamento a Lujan. I giorni seguenti saranno di grande attesa per Vera che spererà in una risposta, ma non arriverà nulla da Federico. In compenso la duchessa di Carril si presenterà a La Promessa con pessime notizie per sua figlia: "Federico non vuole vederti".

La notizia gelerà Vera e Lope che erano certi del grande legame con il ragazzo. In un secondo momento la duchessa di Carril ammetterà ha intercettato la lettera per impedire a i due figli di vedersi, poiché sarebbe troppo pericoloso.