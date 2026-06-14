Leocadia interromperà la cena con un annuncio che sconvolgerà tutti nelle prossime puntate de La Promessa: "Angela sposerà Lorenzo", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo forzerà la mano e dopo aver rapito Angela chiederà a Leocadia di darle la mano di sua figlia. Il Capitano intimerà alla signora di fare come dice oppure la denuncerà per l'omicidio di Jana.

Il rapimento e il ritorno di Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Angela dovrà fare i conti con un triste destino a causa degli errori di sua madre. Nelle puntate andate in onda in Italia, Lorenzo ha proposto a Leocadia di permettergli di sposare sua figlia per riscattare il suo onore.

La reazione della signora De Figueroa è stata indignata: "Potresti essere suo padre", ha detto Leocadia rifiutando categoricamente la proposta. Nelle prossime puntate, però, tutto cambierà all'improvviso. Innanzi tutto, Angela sembrerà sparita nel nulla: Curro e gli altri la cercheranno disperatamente ma della ragazza non ci sarà l'ombra. Leocadia avrà molta paura di perdere sua figlia fino a quando Lorenzo non le rivelerà la verità: è stato lui a rapire la ragazza e in cambio del suo rilascio chiederà una somma di denaro. Leocadia pagherà e Angela tornerà al palazzo, ma questo non basterà, perché l'obiettivo di Lorenzo resterà sposarla. Quando il Capitano capirà che Leocadia non cederà, passerà ad una minaccia che non potrà ignorare.

L'ultima minaccia di Lorenzo farà cedere Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo sarà chiaro con Leocadia: se non ci saranno le nozze, lui la denuncerà per l'omicidio di Jana. La signora De Figueroa fingerà di essere estranea ai fatti, fino a quando Lorenzo non le restituirà l'orologio che lei gli aveva regalato e che aveva acquistato dalla gioielleria Llop. Leocadia capirà che il Capitano non scherza e sarà costretta a cedere per evitare la prigione. Durante la cena in famiglia, Leocadia sconvolgerà tutti con un annuncio: Angela sposerà Lorenzo. Nessuno si aspetterà una mossa del genere, soprattutto Curro che assisterà al brindisi, impotente. L'unico ad essere soddisfatto sarà il Capitano che alzerà il bicchiere in segno di vittoria.