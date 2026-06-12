Leocadia, di nascosto da tutti, sistemerà due armi nelle culle dei figli di Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: sarà l'ultima minaccia di Valladares.

Le anticipazioni rivelano che Valladares intimerà a Catalina di lasciare la tenuta e ci sarà l'ennesima discussione. Quando la donna andrà in camera di Andres e Rafaela, sarà terrorizzata nel trovare le armi.

La battaglia di Catalina per i contadini de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Simona salverà la vita a Rafaela chiamando un medico del popolo. La cuoca disobbedirà a Lorenzo e Leocadia e pagherà le conseguenze del suo gesto, ma la nipotina di Alonso non sarà più in pericolo.

Catalina potrà tirare un sospiro di sollievo, ma la serenità non durerà molto. L'ombra di Valladares che ha spinto i medici a non curare la bambina, continuerà a rendere impossibile le vite dei De Lujan. Martina accuserà Catalina di essere una pessima madre, ma la donna non avrà nessuna intenzione di indietreggiare. Forte dei suoi ideali, Catalina porterà avanti la battaglia con i contadini e questo provocherà un continuo conflitto con il Barone che passerà alle minacce. L'uomo si presenterà a La Promessa e intimerà alla figlia di Alonso di rinunciare all'aumento dei salari, ma lei gli terrà testa. Catalina toccherà il punto più alto della sua rivolta andando a casa di Valladares e ricoprendo di letame il suo giardino.

Questo affronto non porterà alla vittoria ma, al contrario, avrà delle conseguenze gravissime.

L'ultima pesante minaccia di Valladares a Catalina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Valladares affronterà di nuovo Catalina e le dirà chiaramente che riverserà su di lei il suo odio. "La tua famiglia non c'entra", dirà il Barone, "Sei tu la colpevole e per questo devi andare via". Il tono di Valladares sarà spaventoso e Catalina avrà seriamente paura, ma non riuscirà ancora a rinunciare alla sua causa. Mentre i due discuteranno, Leocadia potrà agire indisturbata e sistemerà nelle culle di Rafaela e Andres due armi come avvertimento. quando Catalina andrà in camera a controllare i bambini e vedrà le pistole sarà terrorizzata e tornerà da Valladares in preda alla rabbia, sottolineando la gravità della minaccia.

"Chi le ha messe lì?" chiederà. Valladares, con un sorriso, le dirà che le armi sono scariche, ma non risponderà alla sua domanda. "Si dice il peccato ma non il peccatore". Il Barone, questa volta, sarà certo di aver trovato finalmente la chiave per liberarsi della donna.