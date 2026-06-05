"Ho distrutto il quaderno dorato": è quanto ammetterà Lorenzo, messo alle strette da Curro nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Curro rapirà Lorenzo e lo costringerà a parlare. Lui, però, gli spiegherà che Jana non c'entra nulla con i suoi affari alla gioielleria Llope.

Curro umiliato da Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Lope al palazzo darà a Curro la risposta che cercava. Il cuoco non riuscirà a portare al suo amico il quaderno con la copertina dorata, ma gli dirà che il documento è stato bruciato dopo l'arrivo di Lorenzo dal duca di Carril.

A quel punto, il fratello di Jana non avrà più dubbi: è stato il Capitano ad acquistare il veleno che ha messo fine alla vita della ragazza. Curro faticherà a trattenere la rabbia, ma Angela lo aiuterà molto in questo e gli spiegherà che senza prove a rimetterci sarebbe solo lui. Lorenzo, intanto, sarà sempre più spietato e si divertirà ad umiliare Curro, sfruttando anche il suo sentimento per Angela. Il Capitano, infatti, minaccerà Leocadia imponendole di concedergli la mano di sua figlia. Curro e la sua amata soffriranno in un modo indicibile e tutto questo porterà ad una spietata vendetta da parte del valletto.

La vendetta di Curro e il faccia a faccia con Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro rapirà Lorenzo e lo rinchiuderà nella stanza segreta.

Sarà la resa dei conti dei due protagonisti: Curro finalmente potrà trattare il Capitano alla pari. Lorenzo implorerà il ragazzo di lasciarlo andare e risparmiare la sua vita, ma Curro gli dirà che ha solo una possibilità per evitare la morte: ammettere che ha ucciso Jana. Lorenzo non potrà confessare un reato non commesso, ma Curro insisterà e gli chiederà spiegazioni della visita al duca di Carril. Lorenzo ammetterà: "Ho distrutto il quaderno dorato", dirà, "Ma non ho eliminato Jana". In lacrime, il Capitano spiegherà che si è rivolto solo una volta alla gioielleria Llop ed è stato per eliminare una persona molto importante. "Quando ho saputo della scomparsa di Esmeralda ho avuto paura", spiegherà Lorenzo, giurando di non aver mai sfiorato Jana.