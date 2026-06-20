Lorenzo rapirà Angela a un passo dalla sua fuga con Curro nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni tv rivelano che Angela e Curro progetteranno la fuga in Svizzera. I loro piani, però, andranno in fumo quando la ragazza sparirà misteriosamente. Lorenzo confesserà a Leocadia di essere il responsabile del sequestro e le chiederà dei soldi e la mano di sua figlia in cambio della libertà.

La misteriosa scomparsa di Angela da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela e Curro riusciranno ad incastrare Lorenzo. Quest'ultimo sarà arrestato davanti a tutta la famiglia e condannato a trascorrere un periodo in carcere militare dopo aver abusato della sua posizione.

Prima di lasciare il palazzo, Lorenzo giurerà che riuscirà a dimostrare la sua innocenza e a vendicarsi di Curro. Finalmente Angela e il suo amore potranno respirare, ma la loro serenità avrà vita breve. Nel giro di qualche settimana, infatti, Lorenzo tornerà a La Promessa più agguerrito che mai e questo spingerà Angela e Curro a cercare al più presto una soluzione. La figlia di Lecoadia avrà un piano: accettare di trasferirsi in Svizzera per proseguire i suoi studi. Secondo i progetti di Angela, Curro partirà con lei e cercherà un lavoro per poter vivere la sua storia liberamente con la sua fidanzata. Tutto sarà pronto per la fuga, ma un imprevisto manderà all'aria il piano dei due innamorati.

La confessione e la richiesta folle di Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, il giorno previsto per la fuga con Curro, Angela risulterà scomparsa. Dopo aver scoperto che la ragazza non ha passato la notte al palazzo, tutti si mobiliteranno per cercarla. Maria ricorderà i terribili momenti del suo rapimento e spingerà le ricerche verso la grotta, ma di Angela non ci sarà traccia. Leocadia e Curro avranno un sospettato: Lorenzo. Il Capitano negherà il suo coinvolgimento, ma alla fine, con le pressioni della signora De Figueroa, cederà. L'uomo ammetterà che Angela è sua prigioniera e in cambio chiederà una somma di denaro a Leocadia. Lorenzo, però, non si accontenterà dei soldi: pretenderà la mano della ragazza in cambio della sua libertà.