Lorenzo scomparirà nel nulla nelle prossime puntate de La Promessa: l'uomo non si presenterà a colazione e per giorni tutti si domanderanno dove sia andato.

Le anticipazioni rivelano che le umiliazioni di Lorenzo nei confronti di Curro peggioreranno di giorno in giorno. L'uomo farà pubblicare sui giornali la notizia delle sue nozze con Angela e l'indomani si perderanno le sue tracce.

L'incubo di Angela e Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo giurerà vendetta contro Angela al suo arresto. Le parole del Capitano, purtroppo, non resteranno solo minacce ma si concretizzeranno nel modo peggiore.

al suo ritorno al palazzo, l'uomo ricatterà Leocadia e riuscirà ad ottenere la mano di Angela. Nessuno riuscirà a far cambiare idea a Lorenzo, né le preghiere di Curro, né la proposta di Manuel che sarà pronto a cedergli padre de La Promessa pur di salvare la ragazza. Lorenzo annuncerà pubblicamente le sue nozze e Angela toccherà il fondo. Vederla così disperata, spingerà Curro ad implorare ancora una volta Lorenzo ma lui si divertirà ad umiliarlo. Stanco di subire, Curro colpirà il Capitano con un pugno in pieno viso, senza pensare alle conseguenze del suo gesto. Dopo il terribile scontro, tutto sembrerà tornare alla normalità, ma non sarà affatto così.

Lorenzo porterà Curro all'esasperazione

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo leggerà ad alta voce a Curro la notizia delle sue nozze con Angela, appena uscita sul giornale, e come sempre riderà di lui. La sera, il Capitano ricorderà a Curro tutti i suoi fallimenti, dalle nozze che gli aveva combinato tempo prima alla sua partecipazione all'esercito. Lorenzo darà una spinta a Curro che non risponderà, ma reprimerà tutta la sua rabbia. L'indomani, al palazzo, non ci sarà traccia di Lorenzo. Tutti si domanderanno dove sia il Capitano, visto che solitamente avvisa quando non è a pranzo o a cena, ma la servitù non saprà dare una risposta al marchese. Nei giorni seguenti Lorenzo sembrerà sparito nel nulla. Angela, però, avrà un terribile presentimento quando noterà una goccia di sangue sui guanti bianchi di Curro quando servirà a tavola.