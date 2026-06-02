Manuel scoprirà che Enora ruba i progetti nelle prossime puntate de La Promessa e sospetterà di lei.

Le anticipazioni rivelano che dopo aver visto Enora mettere in borsa i disegni che andavano in cassaforte, Manuel la affronterà. La ragazza spiegherà che ama lavorare sui progetti di notte, ma la sua spiegazione non convincerà. Il marchesino inizierà ad indagare sulla vita di Enora all'insaputa di Toño che invece non avrà nessun dubbio sulla buona fede della ragazza.

Enora avrà un comportamento ambiguo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel, Enora e Toño formeranno una bella squadra.

I tre amici lavoreranno ai progetti dei motori e nascerà anche un legame solido tra loro. Toño inizierà ad essere geloso di Enora che in un primo momento sarà molto vicina a Manuel. Chiarito questo punto, però, tra Toño ed Enora nascerà una bella storia d'amore, tanto che si vocifererà di un matrimonio. Manuel inviterà il suo amico a restare sempre con i piedi per terra e non si fiderà mai completamente di Enora, ma Toño non avrà intenzione di ascoltare il marchesino. Un giorno, però, Manuel inizierà a sospettare seriamente della ragazza, perché vedrà uno dei disegni dei progetti nella sua borsa. Da quel momento in poi, il marchesino terrà d'occhio la sua collega e quello che scoprirà non gli piacerà affatto.

Presto, infatti, Manuel sorprenderà Enora nascondere i progetti nella sua borsa invece che riporli nella cassaforte.

I sospetti di Manuel e le spiegazioni di Enora

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel parlerà con Toño dello strano comportamento di Enora. Il ragazzo, tuttavia, sarà troppo innamorato per ascoltare i sospetti del marchesino. A quel punto, Manuel affronterà direttamente Enora e la accuserà di aver rubato i suoi progetti. La ragazza non potrà più negare e spiegherà a Manuel che prende i disegni solo perché le piace lavorarci quando è a casa: "Sono sola e non ho altre passioni". Enora dirà che ama disegnare di notte e non voleva rubare nulla. Manuel non si accontenterà di questa spiegazione e oltre a intimare a Enora di non prendere più i suoi disegni, inizierà ad indagare sul suo passato all'insaputa di tutti.