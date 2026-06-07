Gli spoiler delle puntate de La Promessa in programma attualmente in Spagna e tra un anno su Rete 4 rivelano che Manuel apparirà preoccupato per Julieta, che verrà ferita gravemente dal duca di Carril con un colpo di pistola. L'erede del marchesato pregherà la moglie di Ciro di non morire in una sentita dichiarazione d'amore.

Manuel preoccupato per Julieta

Manuel apparirà preoccupato per la situazione grave in cui versa La Promessa in seguito alla morte di Santos e il ferimento di Julieta a opera del duca di Carril. L'erede del marchesato avrà un piccolo déjà vu quando vedrà la donna che ama venire colpita da un colpo di pistola.

L'uomo si ricorderà di Jana, che venne ferita al basso ventre da uno sparo. Manuel avrà un sentito confronto con suo padre, al quale confiderà tutte le sue paure: "Mi ha ricordato Jana. È come se il destino volesse giocarmi uno scherzo. Entrambe sono state ferite nella stessa zona, il colpo ha un foro d'entrata e d'uscita, non ha leso nessun organo vitale, è uguale".

L'erede del marchesato prega Julieta di non morire

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel non si allontanerà un attimo dal capezzale di Julieta, ancora priva di sensi per gli effetti dell'etere. Seduto accanto al suo letto, il figlio di Alonso parlerà alla moglie di Ciro, confidandole le sue preoccupazioni: "Mi sono già trovato in questa situazione con la mia cara moglie.

Anche Jana, è stata colpita e si era addormentata anche lei". L'erede del marchesato dirà di essersi preso cura della moglie e di averle sussurrato all'orecchio nella speranza che potesse sentirlo.

Durante il discorso, Manuel racconterà di aver vegliato su Jana diverse notti prima di supplicare Julieta: "per favore, non puoi morire, hai tutta la vita davanti a te. Non posso perderti. Sei diventata una persona molto importante nella mia vita e il pensiero che tu lasci il mio fianco mi terrorizza".

Manuel dirà a Julieta che l'ha riportato alla luce dopo aver vissuto nell'oscurità per tanto tempo dopo la morte di Jana. L'uomo concluderà: "Lotta per la tua vita, tienila stretta. Non lasciarmi solo, ti prego".

Cristobal ha sedato una lite tra Curro e Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno in Italia, il dottore del paese ha fatto il suo arrivo alla tenuta per visitare Rafaela, colpita da un grave attacco influenzale. Adriano e Catalina sono apparsi così disperati da temere di perdere la loro bambina. Curro, invece, ha avuto una nuova discussione con Lorenzo dopo aver scoperto che potrebbe essere implicato nella morte di Jana. La lite è stata sedata dall'intervento di Cristobal, il nuovo maggiordomo capo della tenuta.