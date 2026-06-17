Martina si occuperà di Adriano e i suoi figli nelle prossime puntate de La Promessa: ad affidarle questo compito sarà Catalina prima della sua partenza.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà costretta da un piano di Leocadia e Valladares ad andare via. Tutti, però, sapranno che il suo è stato un allontanamento volontario.

Il doloroso addio di Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la guerra tra Catalina e Martina si concluderà in un modo inaspettato. Nelle puntate in onda in Italia, le due cugine non fanno altro che litigare a causa delle differenti opinioni sull'amministrazione della tenuta.

Il rapporto si è incrinato irrimediabilmente quando Martina ha accusato Catalina di essere una cattiva madre. Queste parole hanno segnato una frattura insanabile tra le due ragazze che nelle prossime settimane si rivolgeranno a stento la parola. I pochi contatti che Catalina e Martina avranno saranno scontri, perché la moglie di Adriano continuerà a ribellarsi al Barone de Valladares. Tutto, però, cambierà all'improvviso quando Catalina sarà costretta a lasciare la sua amata famiglia a causa delle minacce del Barone. A terrorizzare la donna sarà Leocadia che farà trovare a Catalina due armi nelle culle dei bambini. Tutto avverrà di nascosto e quindi la donna attribuirà il brutto gesto a Valladares che vincerà la lunga battaglia.

L'uomo, con la forza, costringerà Catalina a sparire da Lujan senza salutare nessuno e a separarsi dai suoi figli e Adriano.

Una nuova vita senza Catalina per Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, la famiglia De Lujan non saprà nulla delle minacce a Catalina. Tutti penseranno che la donna abbia scelto di andare via e a riprova di questo Adriano riceverà una lettera di addio da parte di sua moglie. In poche parole, Catalina scriverà a suo marito che non ne poteva più delle pressioni della famiglia. Poco dopo, arriverà anche una lettera per Martina che sarà a dir poco stupita nel leggere che sua cugina ha pensato a lei. "Tu sei la persona più indicata", leggerà Martina, "Abbi cura di Adriano e dei miei figli". La ragazza, in lacrime, leggerà tutto con Adriano e non avrà intenzione di deludere sua cugina: non lascerà sola la sua famiglia.