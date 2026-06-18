Ricardo lascerà La Promessa con una lettera di addio nelle prossime puntate: "Regole ingiuste", scriverà a Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che Pia sarà allontanata da Lujan quando Cristobal scoprirà la relazione con Ricardo. Quest'ultimo non potrà sopportare questa ingiustizia e preferirà lasciare il palazzo con una lettera di addio di e di protesta, sperando di restituire a Pia il suo posto.

Leggi insostenibili per la servitù a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Pia e Ricardo non trionferà l'amore. I due, infatti, saranno costretti a separarsi a causa di Cristobal che scoprirà la loro relazione.

Il maggiordomo non avrà nessuna pietà e proverà a licenziare uno tra Pia e Ricardo, ma Manuel salverà il posto di lavoro dei suoi dipendenti. A quel punto, Cristobal si giocherà la carta del potere e, non potendo licenziare Pia, manderà la domestica al palazzo di alcuni suo amici con una scusa. Cristobal spiegherà che al palazzo hanno bisogno di personale e imporrà a Pia di lavorare lì per almeno una settimana. La donna lascerà La Promessa e Lujan con il cuore spezzato, soprattutto perché non potrà vedere il suo Dieguito. L'assenza di Pia si protrarrà a lungo e la servitù si unirà per chiederne il ritorno, ma sarà tutto inutile. A complicare le cose ci sarà Leocadia che non avrà intenzione di riammettere Pia al palazzo.

Ricardo si sentirà profondamente in colpa, ma le sue preghiere non saranno considerate da Cristobal.

Ennesima delusione in arrivo per Santos

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo penserà al dolore di Pia, costretta a stare lontana dal suo bambino. L'uomo non potrà più restare a guardare e senza dire nulla a nessuna lascerà tutto, certo che quando lui andrà via Pia sarà riammessa al palazzo. Cristobal troverà la lettera di addio di Ricardo e la farà leggere alla servitù da Teresa. "Vado via perché le sue regole sono ingiuste, Pia non merita l'esilio": con queste parole Ricardo accuserà il maggiordomo di non aver affrontato nel modo giusto la scoperta della sua relazione. Santos reagirà molto male alla decisione di suo padre, soprattutto perché Ricardo non gli aveva parlato delle sue intenzioni.