Don Samuel si dirà pronto a lasciare il sacerdozio per sposare Maria nelle prossime puntate de La Promessa: "Sarò un buon marito e un buon padre" dirà.

Le anticipazioni rivelano che Maria aspetterà un figlio da un conoscente e soffrirà pensando al suo futuro incerto. Samuel deciderà di farsi carico di tutto, sorprendendo Maria con una proposta di nozze.

Maria incinta a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria sarà al centro delle scene e la sua storia si farà sempre più complicata. Dopo il ritorno di Samuel in abito talare, la ragazza perderà totalmente le speranze di un futuro con lui.

Maria soffrirà moltissimo e non riuscirà a dimenticare il parroco, anche perché vivranno a stretto contatto. In una sera difficile, la ragazza deciderà di andare ad una festa per staccare i pensieri, ma non farà altro che peggiorare la sua situazione. Maria alzerà il gomito e tornerà al palazzo completamente ubriaca: sarà Samuel a prendersi cura di lei e accompagnarla nella sua stanza. Dopo qualche settimana, il comportamento di Maria sarà sempre più strano e scostante nei confronti di Samuel che le chiederà insistentemente cosa sia successo. "Sono incinta", dirà Maria in lacrime, e confiderà al parroco che la sera della festa si è lasciata andare con un suo conoscente. In un primo momento la ragazza deciderà di interrompere la gravidanza, ma poi cambierà idea, anche se sarà tormentata dal suo futuro incerto.

La proposta di Samuel che cambierà tutto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia e Samuel staranno accanto a Maria durante la gravidanza. I due le assicureranno che non sarà mai sola, comunque vadano le cose. Gli alti e bassi non mancheranno, ma la ragazza avrà una spalla su cui piangere. Dopo averci pensato a lungo, Samuel sarà pronto a fare una proposta che lascerà Maria letteralmente senza parole: "Sono pronto a lasciare il sacerdozio per te, sarò un buon marito e un buon padre per tuo figlio". Don Samuel dirà a Maria che dovrà non trasferirsi a causa dei pettegolezzi, ma lui non le farà mancare niente. La gioia della ragazza sarà incontenibile e non potrà fare altro che abbracciare Samuel con grande emozione.