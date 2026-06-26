Santos in punto di morte capirà di aver sbagliato con Ricardo nelle prossime puntate de La Promessa: "Ti chiedo perdono per come ti ho trattato", dirà il ragazzo.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo dirà addio a suo figlio dicendosi fiero dell'uomo che è diventato. Santos e suo padre si ritroveranno senza più nessun rancore, ma sarà troppo tardi.

Il gesto eroico di Santos prima dell'addio a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che a Santos toccherà un triste destino e si accorgerà troppo tardi dei suoi errori. Nelle puntate in onda in Italia, il ragazzo continua a tormentare Pia e Ricardo perché non accetta la loro relazione.

Santos è in perenne conflitto con suo padre e le cose tra loro non andranno meglio neanche in futuro. Per Pia e Ricardo non trionferà l'amore, ma questa non sarà l'unica brutta notizia per l'ex maggiordomo del palazzo che dovrà dire addio anche a suo figlio. Tutto avrà inizio quando emergerà la verità sulle origini nobili di Vera. Quando Alonso apprenderà che la ragazza è la figlia del duca di Carril, la accoglierà al palazzo come una sua pari. Il signor Gonzalo, tuttavia, pretenderà che sua figlia torni a casa e sarà disposto a tutto pur di raggiungere il suo scopo. Il duca di Carril irromperà a La Promessa armato e farà fuoco. Ad avere la peggio saranno Julietta, la moglie del cugino di Manuel, e Santos che farà da scudo a Vera.

Il figlio di Ricardo salverà la vita alla ragazza, ma perderà la sua.

Ricardo e Santos: la riconciliazione arriverà troppo tardi

Nelle prossime puntate de La Promessa, il proiettile sfiorerà il cuore di Santos e per lui non ci sarà nulla da fare. Al ragazzo resteranno poche ore di vita che utilizzerà per salutare i suoi colleghi e le persone a lui care. A Petra, Santos dirà che per lui è stata la madre che non ha mai avuto, ma il momento più toccante sarà l'addio a Ricardo. Quest'ultimo andrà al capezzale di suo figlio e sarà l'ultimo a parlare con lui. "Ti chiedo perdono per come ti ho trattato", dirà Santos a suo padre che, in lacrime, ammetterà di aver commesso anche lui molti sbagli. "Sono fiero dell'uomo che sei diventato", dirà Ricardo a suo figlio che prima di esalare l'ultimo respiro gli risponderà che lui è il padre migliore che potesse avere.