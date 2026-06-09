Vera litigherà con Lope nelle prossime puntate de La Promessa, perché scoprirà che il cuoco ha cacciato suo fratello Federico per impedirgli di vederla.

Le anticipazioni rivelano che Lope sarà preoccupato per Vera e dopo l'ultimo litigio con suo fratello preferirà non favorire il loro incontro. Federico, tuttavia, vedrà ugualmente sua sorella e si chiarirà con lei. Vera non tollererà l'ingerenza di Lope.

Il primo incontro di Vera e Federico a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera abbraccerà Federico dopo mesi di distanza.

I due fratelli saranno finalmente uniti e sarà una grande emozione per entrambi. Vera spiegherà a Federico che pur essendo diventata una servitrice è felice nella sua nuova vita e Lope la fa stare bene. Federico comprenderà le ragioni di Vera e presto tornerà a trovarla al palazzo. I due fratelli passeggeranno ricordando i vecchi tempi con nostalgia, ma basterà una parola sbagliata a scatenare una discussione. Federico racconterà a Vera che lei era la preferita del loro padre e questa frase non piacerà alla ragazza. Vera ricorderà a suo fratello che Don Gonzalo ha minacciato di toglierle la vita dopo che lei aveva scoperto i suoi imbrogli. Tra Federico e sua sorella ci sarà un litigio in cui lui difenderà suo padre, dicendo che ha agito sempre a favore della sua famiglia.

Nella discussione, Federico giudicherà Vera per aver tradito il duca e per essere diventata una cameriera. Le parole di suo fratello faranno malissimo alla ragazza che finirà per piangere tra le braccia di Lope.

Il chiarimento di Federico e Vera terminerà con un abbraccio

Nelle prossime puntate de La Promessa, Federico tornerà al palazzo per chiarire con Vera. Lope non avrà intenzione di lasciarlo passare e sarà molto duro con lui, tanto che lo caccerà via. Alla fine Federico riuscirà a vedere Vera e le chiederà scusa per il suo comportamento. Nonostante il diverso modo di affrontare il rapporto con i genitori, i due fratelli si dichiareranno affetto e risolveranno tutto con un abbraccio. Quando Vera tornerà a casa sarà molto arrabbiata con Lope: "Hai cacciato mio fratello", accuserà. Lui spiegherà che voleva solo proteggerla, ma Vera si infurierà ancora di più: "Non trattarmi come una stupida", dirà, "Non puoi decidere per me".