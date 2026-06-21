Gli spoiler spagnoli delle prossime puntate de La Promessa in programma tra un anno sui teleschermi di Rete 4 raccontano che Pia scoprirà la verità sul decesso di Jana. La domestica scoprirà che Leocadia aveva avvelenato la moglie di Manuel dopo aver fatto alcune indagini.

Pia scopre che Leocadia ha ucciso Jana

Teresa ruberà una lettera dallo studio di Cristobal, chiedendo a Pia d'indagare in quanto crede che abbia un'amante. La domestica deciderà di scoprire chi si nasconde dietro al nome di Mercedes dell'Amor, la mittente della missiva. Le ricerche della madre di Diego la riporteranno al registro della gioielleria dove scoprirà che non era stata Cruz ad acquistare il veleno ma Leocadia.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che la madre di Angela aveva ucciso Jana e il bambino che portava in grembo. Pia rimarrà sconvolta da tale rivelazione, in quanto capace di distruggere gli equilibri di tutti i residenti della tenuta.

Pia vuole raccontare la verità a Curro

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Leocadia fingerà di approvare le prossime nozze di sua figlia Angela con Curro, che nel frattempo si appresteranno a raggiungere Madrid per una visita al Re.

Pia, invece, inizierà a essere sempre più turbata sul posto di lavoro. L'atteggiamento sarà notato da Cristobal, il quale minaccerà di licenziare la donna se continuerà a fare errori durante le sue mansioni. La domestica, questo punto, deciderà di raccontare la verità a Curro su quanto scoperto su Jana.

La donna andrà incontro a una brutta sorpresa quando scoprirà che l'ex baronetto è partito per la capitale spagnola per riprendere il suo titolo nobiliare perso a causa di Alonso.

Curro ha impedito ad Angela di denunciare Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a metà giugno su Rete 4, Curro è riuscito a bloccare Angela, che voleva recarsi a denunciare Lorenzo dopo aver capito che è coinvolto in un traffico illegale di armi. Lope, invece, è tornato valletto per colpa di Cristobal mentre Leocadia ha intercettato una telefonata di Pedro Farrè destinata a Manuel. In questo modo, la darklady ha appreso la potenzialità del motore aereo a cui stava lavorando l'erede del marchesato insieme ad Enora e Tono.

Leocadia ha offerto al ragazzo una somma ingente per rilevare le quote dell'azienda.

Intanto, Enora ha iniziato a nutrire un sentimento d'amore per Tono mentre un misterioso pacco ha creato malumore tra tutti i presenti della tenuta. Questi ultimi hanno scoperto che all'interno vi era un ritratto di Cruz commissionato da lei stessa ad un famoso pittore. Tutti sono rimasti allibiti e turbati compresi i domestici.