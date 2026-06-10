Pia rifiuterà l'invito di Ricardo nella puntata de La Promessa del 13 giugno e il suo motivo lo stupirà: "Ho un segreto e Santos lo conosce".

Le anticipazioni rivelano che Ricardo apprenderà che Santos ricatta Pia con una verità a lui sconosciuta. La donna si rifiuterà di spiegargli tutto e l'uomo andrà a chiedere a Santos che però lo inviterà a parlare con Pia.

Il ritorno di Santos a La Promessa e la paura di Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Santos al palazzo farà tornare l'inquietudine in Pia. La donna, infatti, non potrà dimenticare il ricatto del ragazzo che prima di andare via aveva minacciato di denunciarla per l'omicidio del Barone de Linaja.

Sin dal suo arrivo, Santos ha fatto capire a Pia che non apprezza affatto la sua presenza, anche se lei lo ha aiutato ad essere riassunto da Cristobal come valletto. Ricardo, ignaro di tutto, chiederà a Pia di accompagnarlo a vedere uno spettacolo di marionette in serata. La donna rifiuterà l'invito e Ricardo le chiederà di portare con sé anche Dieguito se non vuole che la loro uscita sia considerata romantica. Pia, a quel punto, gli dirà che uscire con il bambino sarebbe ancora peggio perché alimenterebbe fantasie irrealizzabili. Ricardo ci terrà a precisare che il suo matrimonio con Ana è stata una farsa e lui non si considera un uomo sposato, ma lei non cederà. Il signor Baeza non sarà soddisfatto delle risposte di Pia: "C'è dell'altro, mi sbaglio?", chiederà.

L'invito di Ricardo metterà Pia in difficoltà

Nella puntata de La Promessa di sabato 13 giugno, Pia spiegherà a Ricardo il vero motivo del suo rifiuto. "C'è dell'altro ma non farmi domande", dirà la donna a Baeza che ormai sarà certo che c'è lo zampino di Santos. Pia si rifiuterà di continuare questo discorso, ma dopo l'insistenza di Ricardo gli rivelerà un particolare importante: "Ho un segreto e Santos lo conosce". Pia non andrà oltre con la spiegazione, ma lascerà intendere che il ragazzo la sta ricattando. Ricardo non se la sentirà di farle altre domande perché percepirà la paura nella donna, ma andrà a parlare con suo figlio. "Cos'hai detto a Pia?" dirà Ricardo mettendo alle strette Santos. Il ragazzo, con una risata beffarda, ammetterà di aver minacciato Pia, ma inviterà suo padre a chiedere direttamente a lei cosa è successo.