Curro sconvolgerà Angela con la sua verità nella puntata de La Promessa in onda sabato 13 giugno: "Ti ho mentito, Cruz è innocente", dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Curro spiegherà il suo odio per Lorenzo e dirà ad Angela i suoi sospetti sull'omicidio di Jana. La figlia di Leocadia si arrabbierà perché Curro non ha condiviso tutto con lei sin da subito, ma poi lo ascolterà.

Curro dirà ad Angela tutto sulle indagini a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro sarà sul punto di colpire Lorenzo con un vaso. A fermare il gesto sarà Angela che eviterà al suo amato di compromettere per sempre la sua vita e la sua carriera.

La ragazza comprenderà che Lorenzo sia il primo sospettato per l'attentato a Curro, ma la sua rabbia le sembrerà esagerata. Dopo questo episodio, Curro andrà a parlare con Pia e le spiegherà che non riesce più a nascondere il suo segreto sulla morte di Jana. La domestica lascerà Curro libero di decidere di aprirsi con chi desidera sulle loro indagini sulla morte di Jana. Pia, tuttavia, sconsiglierà a Curro di parlare con Alonso e Manuel dei loro sospetti su Lorenzo almeno fino a quando non ci saranno prove concrete. A Curro premerà essere sincero con Angela e appena avrà occasione di restare da solo con lei le dirà tutto. "Ti ho mentito", inizierà a dire Curro, "C'è qualcosa di più importante del mio agguato".

Angela sconvolta dalle parole di Curro

Nella puntata de La Promessa del 13 giugno, Curro dirà ad Angela tutto sulle sue indagini: "Lorenzo potrebbe aver ucciso Jana". La ragazza sarà sconvolta: "Cruz ha ucciso Jana", dirò, "Cosa stai dicendo?". Curro scuoterà la testa e sarà più preciso: "Cruz è innocente, me lo ha confessato Jana". Angela non prenderà affatto bene il silenzio di Curro e soprattutto il fatto che lui abbia condiviso tutto con Pia tenendola fuori. Il ragazzo spiegherà che aspettava il momento giusto per dirle tutto e poi le racconterà dell'avvelenamento di Jana, avvenuto quando Cruz era già rinchiusa. Curro, però, terrà a precisare che la marchesa ha ucciso Tomas e probabilmente anche sua madre e quindi è giusto che resti in carcere. Angela si impegnerà ad aiutare il suo fidanzato.