Lorenzo si accanirà contro Angela per il suo arresto nella puntata de La Promessa di giovedì 2 luglio: "Giuro che tua figlia pagherà" dirà a Leocadia prima di andare in carcere.

Le anticipazioni tv rivelano che Curro non riuscirà a proteggere Angela dalla denuncia al Capitano, perché Lorenzo avrà intenzione di far pagare anche a lei il suo soggiorno in carcere. Leocadia sarà preoccupata per Angela, perché saprà bene che Lorenzo non ha scrupoli.

Lorenzo incastrato a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro riuscirà a incastrare Lorenzo che sarà arrestato dal colonnello Fuentes.

Il giovane valletto si metterà d'accordo con il militare e gli chiederà di fare in modo che il nome di Angela non venga fuori in nessun modo durante le indagini. Il colonnello sarà ospite del palazzo per qualche giorno e la sua presenza farà tremare Lorenzo, anche perché Fuentes non gli nasconderà che sta esaminando dei documenti importanti. Prima dell'arresto, il colonnello dirà al Capitano che è stato Curro a tradirlo, ma questo non basterà a tenere Angela fuori da questa situazione. Quando l'arresto sarà ufficiale, Lorenzo andrà in camera di Leocadia senza neanche bussare. L'uomo sarà fuori di sé dalla rabbia e dopo aver precisato che Cruz è la signora del palazzo e non Leocadia, si scaglierà contro di lei.

Lorenzo dirà alla donna che Curro e Angela hanno collaborato per incastrarlo e lui finirà in carcere. "Ma non finisce qui" urlerà minaccioso.

Lorenzo non riuscirà a trattenere la sua rabbia

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 2 luglio, Lorenzo sfogherà la sua rabbia contro Leocadia. "Tua figlia Angela pagherà per il mio arresto, te lo giuro", dirà con tutta la sua forza. La donna sarà spaventata, perché conoscendo bene Lorenzo saprà anche che l'uomo non ha scrupoli. Leocadia proverà a dire al Capitano che sua figlia non c'entra nulla, ma niente riuscirà a fargli cambiare idea. Lorenzo non dimenticherà che Angela aveva accesso ai suoi documenti e con le sue conoscenze in legge ha trovato certamente un cavillo per denunciarlo. "Fai quello che vuoi a Curro, ma mia figlia non devi nominarla", dirà Leocadia inutilmente. Lorenzo andrà via sbattendo la porta.