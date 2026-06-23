Cristobal imporrà una nuova regola che farà tremare tutti a La Promessa nella puntata di sabato 27 giugno: nessuno potrò più nominare Romulo, pena il licenziamento.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal non sopporterà più i continui paragoni con il suo predecessore. A questo proposito l'uomo imporrà alla servitù di non opporsi più alle sue regole e non fare paragoni con Romulo.

Vita difficile per la servitù a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cristobal continuerà a dettare legge al palazzo. La servitù non approverà affatto le nuove regole del maggiordomo e soprattutto non riuscirà a tollerare il suo modo di imporre gli ordini.

A Cristobal non sfuggirà affatto il malcontento generale e per questo deciderà di essere ancora più severo con i suoi collaboratori. Dopo aver declassato Lope a semplice cameriere, Cristobal non accetterà nessun parere da parte della servitù, anche se in un primo momento aveva concesso libertà di esprimersi. La prossima regola di Cristobal sarà separare la servitù in piccoli gruppi durante le pause, per consumare i pasti senza chiacchierare troppo. Sarà lo stesso maggiordomo a scegliere chi dovrà pranzare con chi e questo sarà visto come un'inutile restrizione da parte di Simona e gli altri. La servitù non potrà fare a meno di ricordare quanto si stava meglio con Romulo al timone.

La nuova regola di Cristobal farà discutere

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 27 giugno, Cristobal convocherà la servitù per comunicare i turni del pranzo e della cena. L'uomo sarà chiaro e rigido: "Potete consultare la lista dei vostri nomi e non contestarla", dirà mettendo subito a tacere le prime voci di protesta. "Ho provato con il dialogo ma ho capito che a voi serve una gerarchia chiara con ordini e obbedienza", dirà senza accettare alcun parere. Cristobal, inoltre, aggiungerà una regola molto importante per lui: nessuno dovrà mai più nominare Romulo, altrimenti sarà licenziato. Simona proverà a spiegare che l'ex maggiordomo ha prestato il suo servizio per molti anni ed è normale ricordarlo. Cristobal, però, non vorrà sentire ragioni: chiunque lo nominerà ancora, sarà fuori dal palazzo.