Manuel scoprirà che Leocadia ha intercettato la telefonata di Pedro Farré alle sue spalle nella puntata de La Promessa in onda sabato 27 giugno.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia convincerà Manuel a cederle tutte le quote dell'azienda. Un rapporto di Farré, però, rovinerà i piani della donna e il marchesino capirà di essere stato ingannato. Le sue quote saranno salve.

Leocadia tramerà ancora a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia tramerà alle spalle di Manuel, perché il suo scopo sarà appropriarsi di tutte le quote dell'azienda.

Nelle puntate precedenti, Leocadia ha intercettato la telefonata di Pedro Farré e gli ha assicurato che avrebbe riferito a Manuel la sua proposta. La signora De Figueroa, tuttavia, non parlerà affatto con il marchesino che aspetterà inutilmente una risposta dall'imprenditore che dovrebbe finanziare i suoi progetti. Con il passare dei giorni, Manuel perderà le speranze e considererà fallita la sua trattativa con Farré. L'azienda, a quel punto, si troverà in seria difficoltà con la produzione e Leocadia sarà pronta ad intervenire, proprio come aveva progettato. La donna offrirà a Manuel un grosso finanziamento, ma gli chiederà in cambio di cedergli l'intera azienda. Il marchesino sarà in crisi, ma parlare con Enora gli schiarirà le idee: con un contratto giusto, Leocadia sarà l'unica proprietaria dell'azienda, ma il potere decisionale sulle scelte di gestione dovrà restare a Manuel.

Manuel a un passo dal perdere tutto

Nella puntata de La Promessa di sabato 27 giugno, Manuel festeggerà con Enora e Toño il nuovo assetto societario. Pur senza quote, il marchesino conterà di portare avanti i suoi grandi progetti e questo è ciò che gli interesserà di più. Il contratto da mostrare a Leocadia sarà pronto quando inaspettatamente arriverà un rapporto di vendita firmato da Farré. Manuel contatterà l'imprenditore e verrà a sapere che Leocadia ha intercettato la telefonata, tenendolo all'oscuro di tutto. Il figlio di Alonso sarà a dir poco furioso e affronterà Leocadia accusandola di averlo ingannato. Lei negherà, spiegando che aveva solo capito male il senso di quella telefonata.