Curro manderà in carcere Lorenzo che sarà arrestato nelle puntate de La Promessa dal 29 giugno al 4 luglio, davanti a tutta la famiglia. "Questa è la mia vendetta", sussurrerà Curro al Capitano mentre lo aiuterà ad indossare il mantello.

Le anticipazioni rivelano che Curro fornirà al colonnello Fuentes le prove necessarie ad incastrare il Capitano. I De Lujan saranno riuniti a cena quando i gendarmi arriveranno per portare via Lorenzo. Quest'ultimo, oltre a gridare la sua innocenza, giurerà vendetta a Curro e Angela.

L'arrivo del colonnello Fuentes a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana densa di colpi di scena che vedranno protagonista Lorenzo. Dopo essersi liberato del quadro di Cruz distruggendolo, Curro passerà all'azione contro il Capitano. Il giovane, infatti, sarà stanco dei soprusi che ogni giorno deve subire da parte dell'uomo che un tempo considerava suo padre. Senza coinvolgere Angela, Curro chiamerà al palazzo il colonnello Fuentes per consegnargli di persona le prove degli imbrogli di Lorenzo. Si evincerà che il Capitano ha abusato della sua professione per speculare sulla vendita delle armi e questo sarà inammissibile peri l colonnello. Fuentes sarà pronto a punire Lorenzo per aver disonorato l'arma, ma Curro lo implorerà di fare in modo che venga fuori solo il suo nome.

Il valletto ci terrà molto a non mettere in pericolo Angela, certo che Lorenzo non avrebbe nessuna pietà per lei.

Un'amara sorpresa per Lorenzo

Nelle puntate de La Promessa dal 29 giugno al 4 luglio, Lorenzo si troverà a tavola con la sua famiglia quando arriveranno i gendarmi. Il colonnello Fuentes si alzerà e annuncerà a tutti che il Capitano sarà arrestato. Per Lorenzo sarà una grande sconfitta e l'uomo non riuscirà a trattenere la rabbia, urlando che si tratta di un errore e lui è innocente.. Prima di tutto andrà da Leocadia e giurerà che si vendicherà di Angela, certo che lei abbia fornito i documenti alla polizia. Quando i toni si alzeranno, Lorenzo metterà al suo posto anche Leocadia: "La signora di questa casa è Cruz, non tu", urlerà umiliandola. Sarà Curro a sistemare il mantello sulle spalle di Lorenzo prima che lasci il palazzo per il carcere militare: "Questa è la mia vendetta", dirà il ragazzo con un sorriso carico di soddisfazione.