I misteri si infittiranno a La Promessa e molti nodi verranno al pettine nelle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 22 al 28 giugno. Il colonnello affronterà finalmente Lorenzo, portando alla luce tutti gli affari loschi dell'uomo. A palazzo, così, arriveranno i soldati per portare con sé Lorenzo e far in modo che risponda delle sue responsabilità. Nel frattempo, Vera e Lope compiranno un'azione molto rischiosa che potrebbe metterli in pericolo. Le tensioni tra Angela e Curro diventeranno sempre più forti, mentre le cose tra Catalina e Adriano non accenneranno a migliorare.

Anticipazioni La Promessa al 28 giugno: Lorenzo viene smascherato e portato in tribunale

Le anticipazioni de La Promessa delle puntate in onda fino al 28 giugno rivelano che Curro sarà convinto che Fuentes sia l'unico in grado di incastrare Lorenzo. Il colonnello, alla fine, deciderà di affrontare l'uomo rivelando l'esistenza di documenti illeciti e compromettenti sul suo conto. Lorenzo, finalmente, verrà formalmente accusato per le sue azioni losche e verrà accusato di corruzione. Nel giro di poco tempo alla tenuta arriveranno i soldati, che porteranno Lorenzo via per far in modo che risponda delle sue azioni dinanzi un tribunale militare.

Vera e Lope si espongono a un grande rischio, Cristobal vuole stabilire il suo controllo

Petra proporrà a Samuel di fermarsi alla tenuta fino alla missione, ma Cristobal ci terrà a mostrare la sua supremazia opponendosi a questa decisione. Questo, naturalmente, genererà delle forti tensioni tra Petra e Cristobal. Vera e Lope si esporranno a un grande rischio, in quanto contatteranno il fratello di lei organizzando un incontro segreto. Si tratta di un'azione pericolosa che potrebbe mettere i due in pericolo.

Angela e Curro sempre più in contrasto

Su di un altro versante, poi, Manuel deciderà di affrontare Leocadia chiedendole per quale ragione l'abbia tenuto all'oscuro della telefonata di Don Pedro Farré.

Le cose tra Catalina e Adriano continueranno ad essere tese e una telefonata del marchese de Valladares non farà che compromettere ulteriormente la situazione. La donna, poi, deciderà di affrontare il colonnello per dei commenti fatti su suo figlio e, nel frattempo, Angela e Curro continueranno ad avere dei forti contrasti, in quanto lei si sentirà profondamente tradita.