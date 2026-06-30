Le anticipazioni de La Promessa relative alle puntate che verranno trasmesse su Rete4 dal 6 al 12 luglio 2026 rivelano che Manuel riceverà una proposta allettante che potrebbe spingerlo a cedere le sue quote dell'attività. Leocadia spingerà la figlia a lasciare la tenuta per proteggerla, mentre Martina e Catalina stipuleranno un accordo. Nel frattempo, Lorenzo De La Mata tornerà a La Promessa lasciando tutti di stucco.

Spoiler La Promessa: Manuel riceve una proposta allettante, Lorenzo torna alla tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda fino al 12 luglio, Manuel farà un annuncio a Tono ed Enora.

Nello specifico, dirà loro di aver ricevuto un'allettante proposta da Farrè. Quest'ultimo gli ha offerto 20 mila pesetas per cedere le sue quote dell'attività. Nel frattempo, Enora chiederà a Tono delle spiegazioni sul suo rapporto con Simona, ma il giovane si rifiuterà di affrontare l'argomento. A stravolgere gli equilibri del palazzo, poi, ci penserà un evento inaspettato. Lorenzo De La Mata, infatti, ritornerà lasciando tutti a bocca aperta.

Trame al 12 luglio: accordo tra Catalina e Martina

Dopo le estenuanti discussioni, tra Martina e Catalina tornerà finalmente il sereno. Le due decideranno di stipulare un accordo con un obiettivo comune, ovvero, trovare il modo per avvicinarsi nuovamente al barone de Valladares.

Dopo un po' di tentativi, alla fine, quest'ultimo tornerà a La Promessa per negoziare, tuttavia, chiederà a Catalina e Martina una condizione sine qua non, ovvero, le due dovranno scusarsi con lui.

Pia e Ricardo preoccupati per la reazione dei signori, Leocadia manda via la figlia

La storia d'amore tra Angela e Curro proseguirà a gonfie vele. La donna non farà che immaginare il futuro insieme al suo amato dopo la proposta di matrimonio ricevuta. Anche tra Pia e Ricardo le cose andranno bene, tuttavia, i due saranno un po' preoccupati per le conseguenze che potrebbero esserci nel momento in cui la loro relazione verrà allo scoperto. Nello specifico, entrambi temeranno molto il giudizio di tutti i membri della tenuta. Leocadia, infine, costringerà sua figlia a lasciare La Promessa per tutelarla. La donna la spingerà a tornare in Svizzera e riprendere lì gli studi.