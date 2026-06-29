Le trame delle puntate settimanali de La Promessa in programma da lunedì 5 a domenica 12 luglio sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Catalina e Martina decideranno di unire le forze contro il barone di Valladares. Lorenzo de La Mata, invece, farà ritorno alla tenuta dopo un breve periodo passato in carcere.

Catalina e Martina riescono a fare pace

Enora chiederà una spiegazione a Tono in merito al suo rapporto con Simona. Il giovane deciderà di non raccontare niente alla sua amata.

Catalina e Martina, invece, riusciranno a fare la pace dopo i vari contrasti avvenuti nei giorni scorsi.

Entrambe avranno intenzione di organizzare un piano per contrastare il barone di Valladares. Quest'ultimo farà il suo ritorno alla tenuta per negoziare. Catalina e sua cugina chiederanno scusa al nobile al termine di un confronto acceso.

Intanto Angela sarà sempre più soddisfatta della sua storia d'amore con Curro. La ragazza immaginerà un futuro felice al fianco dell'ex baronetto. Pia e Ricardo, invece, saranno preoccupati per le conseguenze della loro storia d'amore. La coppia avrà paura delle ripercussioni quando i signori lo verranno a sapere.

Lorenzo torna alla tenuta lasciando tutti senza parole

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Lorenzo farà il suo ritorno alla tenuta, lasciando tutti senza parole.

Leocadia deciderà di allontanare Angela per proteggerla dalle rappresaglie del capitano de La Mata. La darklady spingerà sua figlia ad abbandonare la tenuta e riprendere gli studi interrotti in Svizzera.

Infine Manuel comunicherà a Tono ed Enora che Pedro Farrè gli ha proposto 20 mila pesetas in cambio della sua quota.

Curro e Angela sono apparsi più tranquilli dopo l'arresto di Lorenzo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promesse che sono andate in onda a fine giugno sui teleschermi di Rete 4, Curro e Angela sono apparsi più tranquilli dopo essere riusciti ad allontanare Lorenzo dalla tenuta. Il capitano de La Mata è stato infatti arrestato dal colonnello Cifuentes con l'accusa di aver condotto traffici illeciti di armi.

Pia, invece, ha iniziato ad indagare sul passato di Cristobal. La donna si è recata nell'ufficio dell'uomo dov'è stata sorpresa da lui. Petra è corsa in aiuto della collega, che le ha chiesto comunque una spiegazione.

Manuel, intanto, ha deciso di andare fino in fondo dopo aver scoperto che Leocadia sta giocando sporco. L'uomo è apparso molto arrabbiato anche col padre, che si ostina a credere alla buona fede della darklady. Di conseguenze, i due hanno avuto un pesante scontro. Il marchese ha preteso che suo figlio facesse le scuse alla madre di Angela.