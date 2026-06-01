Da domenica 7 a sabato 13 giugno vanno in onda i nuovo episodi de La Promessa. Gli spoiler annunciano l'ennesima presa di posizione del barone de Valladeres: l'uomo dopo essere stato accusato da Catalina di aver vietato ai medici di visitare la piccola Rafaela, conferma l'intromissione e aggiunge ulteriori minacce. Lorenzo invece litiga con Curro e vuole farlo licenziare.

Anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa vedono Rafaela in netto miglioramento, grazie alle cure del dottor Guillen: il suo arrivo alla tenuta però genera malumori tra alcuni membri.

Mentre Adriano e Catalina vedono la bambina migliorare di giorno in giorno, il barone de Valladeres si presenta alla tenuta: tra lui e Catalina scoppia un'accesa discussione con la donna che arriva ad accusare il nobile di aver vietato ai medici di assistere sua figlia. Anziché negare le accuse il barone conferma di essere intervenuto e rinnova le minacce. I problemi per Catalina non finiscono qui, perché si trova anche a dover fronteggiare l'ostilità della cugina: Martina l'accusa di essere una pessima madre. Come se non bastasse la moglie di Adriano riceve una lettera firmata da 27 nobili contrari all'estensione dei diritti dei braccianti.

Per quanto riguarda Curro e Lorenzo, i due si rendono protagonisti di uno scontro piuttosto duro.

Motivo per cui il Capitano de La Mata chiede a Cristobal di licenziare il giovane ma l'uomo spiega che di queste cose se ne occupa Alonso: quest'ultimo raggiunto da Lorenzo, si oppone all'allontanamento di Curro. Leocadia invece è sempre più preoccupata per la reputazione della figlia e quindi chiede a Lorenzo di intervenire. Intanto Cristobal convoca Lope per discutere della sua passione in cucina, ma dopo una prova decide di retrocedere il ragazzo da cuoco a valletto: la decisione poi verrà sospesa temporaneamente a causa del malcontento della servitù. La scomparsa di Samuel continua a preoccupare, Toño invece è infatuato di Enora mentre Manuel continua a pensare a Jana: nonostante tutto i tre si ritrovano a festeggiare il successo del primo motore.

Dove è possibile seguire la soap iberica

La Promessa viene trasmessa sul piccolo schermo alle ore 19:30 su Rete 4 tutti i giorni. Inoltre gli episodi della soap opera ambientata a Cordoba nel 1913 sono disponibili sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Tutto ha avuto inizio quando Jana si è fatta assumere alla tenuta per indagare sulle morti sospette della madre e del fratello, ma tutto cambia quando la ragazza s'innamora di Manuel nonché uno dei figli dei Marchesi di Lujan.