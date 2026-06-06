Negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 giugno, Leocadia rifiuterà sdegnata la proposta di Lorenzo di sposare sua figlia Angela. Inoltre Lorenzo chiederà a Cristobal di licenziare Curro, ma Don Alonso sarà contrario.

Martina, invece, accuserà Catalina di essere una cattiva madre, mentre Maria sarà triste per l'assenza di Samuel.

Enora si rende conto che Manuel è sofferente per Jana

Le condizioni di Rafaela miglioreranno e questo grazie all'intervento del dottor Guillen, che non si è fatto intimorire in nessun modo dal barone de Valladares.

Adriano e Catalina saranno contenti, ma determinati a non cedere alle minacce del nobile. Intanto Angela, nonostante il parere contrario di Leocadia, continuerà ad aiutare Curro e si riproporrà di indagare sul conto di Lorenzo. L'ex baronetto però inviterà la ragazza a non farlo per evitare problemi.

Nel frattempo Manuel, Enora e Tono celebreranno il successo del motore e parleranno di quello nuovo da costruire. La giovane si renderà conto però di come ancora Manuel è innamorato di Jana. In tutto questo, Maria sarà triste per l'assenza di Samuel, mentre Petra avrà una discussione con Cristobal e non tollererà i suoi modi dispotici verso la servitù.

Pia rifiuta di uscire con Ricardo e Diego

Lorenzo proporrà a Leocadia di sposare Angela così da risolvere i problemi, ma la donna rifiuterà con sdegno.

Intanto Curro avrà una brusca reazione dopo l'ennesima ingerenza del Capitano, il quale chiederà a Cristobal di licenziarlo. Il maggiordomo però farà presente che solo Don Alonso potrà mandarlo via e che comunque è contrario. Inoltre Lope sarà costretto a tornare a fare il valletto, anche se Simona e Candela non lo riterranno corretto.

Nel frattempo il barone de Valladares confesserà a Catalina di avere impedito che sua figlia potesse essere curata. In tutto questo, Pia declinerà l'invito di Ricardo di vedere una spettacolo di marionette insieme a Diego, mentre Martina accuserà la cugina di essere una cattiva madre. Manuel, invece, sarà contento per il successo del nuovo motore.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro è venuto a conoscenza del coinvolgimento di Lorenzo nella morte di Jana e ha meditato di ucciderlo. Il ragazzo però è stato fermato nel suo tentativo da Angela.

Inoltre la piccola Rafaela è stata male e nessun medico si è potuto presentare per visitarla a causa del barone de Valladares, mentre Maria e Petra hanno chiamato il vescovado per avere informazioni su Samuel.