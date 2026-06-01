Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dall'8 al14 giugno 2026 rivelano che Catalina e Adriano cercheranno in tutti i modi di non cedere alle minacce del barone de Valladares. Nel frattempo, le condizioni di salute di Rafaela inizieranno a migliorare. Lorenzo assumerà degli atteggiamenti sempre più scontrosi e sospettosi, al punto che Curro inizierà a nutrire dei forti dubbi sulla sua persona. Non riuscendo più a tenere tutto per sé, il giovane racconterà tutto ad Angela.

Anticipazioni La Promessa al 14 giugno: Rafaela sta meglio, Catalina si scaglia contro il barone de Valladares

Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete4, la situazione di Rafaela inizierà a mostrare dei segnali di miglioramento grazie all'intervento del dottor Guillen. Catalina, dal canto suo, si scaglierà contro il barone de Valladares con l'accusa di essere stato il principale responsabile del mancato intervento tempestivo dei medici per visitare sua figlia.

Curro confessa ad Angela i suoi sospetti su Lorenzo, festeggiamenti per Manuel, Enora e Tono

Su di un altro versante, poi, degni di nota saranno gli atteggiamenti di Lorenzo, sempre più ostili nei riguardi di Curro che, infatti, verrà ripreso in malo modo da lui.

A placare l'ira di Lorenzo ci penserà Teresa, che rimetterà la situazione in ordine, almeno apparentemente. Lorenzo, infatti, intimerà a Cristobal di licenziare Curro, ma l'uomo rifiuterà di assecondare questa richiesta. Curro, sempre più sospettoso a causa dei comportamenti di Lorenzo, rivelerà ad Angela tutto quello che pensa di lui.

Manuel, Enora e Tono si uniranno per festeggiare la buona riuscita del loro nuovo motore. Successivamente, poi, i tre si riuniranno per lavorare al progetto successivo. A rendere il clima ancora più festoso, poi, sarà Don Pedro, il quale rivelerà a Manuel che il nuovo motore funziona alla perfezione. Ad Enora, però, non sfuggirà un dettaglio, ovvero, che Manuel sia ancora innamorato di Jana.

Santos fa una confessione, Leocadia rifiuta una proposta

Momento di confessione per Santos che, invece, rivelerà a Ricardo che è stata sua madre Ana a manipolarlo spingendolo a fargli del male. Ricardo, dal canto suo, dirà a Pia che Santosi sia molto arrabbiato con lei, a differenza di Curro che, invece, le dichiarerà la sua immensa gratitudine. Intanto, Leocadia rifiuterà la proposta di Lorenzo di sposare Angela, mentre tra Martina e Catalina ci sarà una discussione particolarmente accesa.