Le trame delle puntate de La Promessa in programma dall'8 al 14 giugno in prima visione su Rete 4 rivelano che Ricardo affronterà Pia, scoperto che aveva ucciso il padre di Cruz. Lorenzo, invece, chiederà a Cristobal il licenziamento di Curro.

Ricardo scopre che Pia ha ucciso il padre di Cruz

Le condizioni di salute di Rafaela miglioreranno grazie all'aiuto del dottor Guillen. Catalina e Adriano, nel frattempo, appariranno fermi nella loro decisione di non cedere alle minacce del barone di Valladares.

Manuel, Enora e Tono, invece, festeggeranno il successo del loro motore aereo.

I tre discuteranno il loro prossimo progetto. In questa circostanza, Enora si accorgerà che l'erede del marchesato nutre ancora dei sentimenti per Jana, la moglie deceduta per mano di Leocadia.

Santos, intanto, dirà a Ricardo che Ana lo ha usato per fargli del male. Il valletto racconterà al padre di credere che Pia sia una persona cattiva. L'uomo chiederà una spiegazione alla domestica, scoprendo che in passato aveva ucciso il padre di Cruz, che era solito abusarla.

Lorenzo vuole che Curro venga licenziato

Dagli spoiler settimanali de La Promessa si apprende che Leocadia non concederà il nullaosta a Lorenzo per sposare Angela.

Successivamente il barone de Valladares raggiungerà il palazzo. Catalina incolperà il nobile di non aver permesso a nessun medico di visitare la figlia.

Lorenzo, invece, rimprovererà in malo modo Curro, che verrà soccorso dall'intervento di Teresa. Il capitano de La Mata obbligherà Cristobal (Fernando Coronado) a licenziare il suo ex figliastro ma lui rifiuterà. Allo stesso tempo, Curro rivelerà ad Angela di credere che Lorenzo sia il responsabile della morte di Jana.

Infine Martina avrà una nuova discussione con Catalina mentre Pedro Farrè dirà a Manuel che il motore funziona alla perfezione.

Vera è apparsa in ansia per il mancato ritorno di Lope alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a inizio giugno su Rete 4, Lope è riuscito a lasciare la dimora del duca di Carril indenne ma non ha ancora fatto ritorno alla tenuta.

Un dettaglio che ha gettato nell'ansia Vera, che avrebbe voluto sapere che fine avesse fatto il suo amato. Leocadia, invece, ha regalato un auto ad Alonso mentre Ricardo e Pia hanno convinto Cristobal a riassumere Santos dopo aver fatto ritorno alla tenuta. Pellicer e suo figlio hanno avuto l'incarico di sistemare l'ufficio del nuovo maggiordomo capo, arrivato al posto di Romulo, il quale si è trasferito in un paese di mare insieme a Emilia. Infine Curro e Angela hanno ceduto alla passione, trascorrendo una notte insieme pronti a una nuova vita.