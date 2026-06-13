Negli episodi de La Promessa in onda dal 14 al 20 giugno, Catalina minaccerà di lasciare la tenuta e questo provocherà dei problemi nel suo matrimonio con Adriano. Inoltre nel palazzo arriverà un quadro di Cruz commissionata dalla stessa marchesa che sconvolgerà tutti.

Enora, invece, inizierà ad innamorarsi di Tono, mentre Manuel si renderà conto che Pedro e Leocadia gli stanno nascondendo qualcosa.

Leocadia vuole trarre profitto dal nuovo motore

Angela sarà determinata a denunciare Lorenzo al generale, ma Curro la fermerà in tempo. Intanto Maria esternerà a Petra i suoi sentimenti per Samuel e di quanto la sua assenza le pesi molto.

Inoltre Cristobal intimerà a Lope di accettare il ruolo di lacchè, altrimenti sarà mandato via dalla tenuta. Alla fine l'uomo accetterà, anche se il primo giorno si rivelerà molto complicato. Pure Pia e Ricardo dovranno gestire diverse problematiche e vorranno confrontarsi con il maggiordomo.

Nel frattempo Manuel attenderà di sapere se il motore è piaciuto a Pedro Ferrè, il quale però si sarà sentito telefonicamente con Leocadia. Quest'ultima infatti ha compreso le potenzialità del motore del marchesino e vorrà guadagnare il più possibile. In tutto questo, Catalina valuterà di andare via insieme ai figli, ma Adriano non sarà d'accordo e trascorrerà una notte in un'altra camera.

Martina e Catalina in difficoltà

Enora inizierà a provare qualcosa per Tono e gli chiederà di andare insieme alla fiera di Lujan. Intanto la tenuta sarà sconvolta dall'arrivo di un quadro raffigurante Cruz, che la marchesa ha fatto commissionare ad un pittore. Martina avrà un malore non appena lo vedrà, mentre Manuel sarà scioccato. Alonso, invece, ordinerà di non toccarlo fino a quando non ne sarà decisa la sua fine. Inoltre Vera sarà divisa tra Lope e la famiglia che vorrà ritrovare.

Nel frattempo Martina e Catalina dovranno gestire una delicata scadenza di fine mese. In tutto questo, Pia e Ricardo si riavvicineranno, mentre Curro vorrà svergognare Lorenzo visto l'arrivo di Fuentes. Manuel, invece, si renderà conto che Pedro e Leocadia gli stanno nascondendo qualcosa e vorrà scoprire la verità.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Lorenzo ha proposto a Leocadia di sposare sua figlia Angela. La donna però si è opposta in modo sdegnato. Inoltre il Capitano ha chiesto a Cristobal di licenziare Curro, ma Don Alonso si è mostrato contrario.

Maria, invece, ha sofferto per l'assenza di Samuel, mentre Martina ha accusato Catalina di essere una cattiva madre.