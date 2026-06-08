A La Promessa ci saranno dei colpi di scena nel corso delle puntate che andranno in onda dal 15 al 21 giugno 2026. Il rapporto tra Catalina e Adriano sarà sempre più incrinato, mentre quello tra Ricardo e Pia sembrerà vivere un momento molto favorevole. Alla tenuta, poi, arriverà un oggetto inaspettato, che provocherà turbamento e perplessità in tutti i protagonisti. Si tratta di un ritratto di Cruz, commissionato da lei stessa. Pia, inoltre, avrà una complessa divergenza con Cristobal a causa di una sua dimenticanza, che porterà l'uomo ad avere una reazione spropositata.

Catalina e Adriano ai ferri corti nelle prossime puntate de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda nella settimana fino al 21 giugno rivelano che Catalina minaccerà Adriano di lasciare la tenuta insieme ai suoi figli. Il suo comportamento indispettirà parecchio l'uomo, il quale deciderà di lasciare la donna da sola e andare a dormire in un'altra camera. Le cose tra i due precipiteranno rapidamente. A rendere il clima ancora più teso, poi, saranno anche i continui litigi tra Martina e Catalina. Uno in particolare sarà causato da alcune scadenze mensili imposte dal barone per risolvere la questione dei salari dei braccianti.

Anticipazioni al 21 giugno: alla tenuta arriva un quadro che mina la serenità di molti, specie di Manuel

Ad un certo punto, poi, alla tenuta arriverà un oggetto misterioso, ovvero, un quadro raffigurante un ritratto di Cruz, che è stata lei stessa a commissionare ad un famoso pittore. L'evento provocherà turbamento in tutto lo staff della tenuta, soprattutto in Manuel, il quale si confiderà con Curro e si mostrerà sconvolto dalla presenza di tale quadro. Il protagonista sarà così sopraffatto dalle sue emozioni negative al punto da non prendere minimamente in considerazione i tentativi di aiuto da parte di Tono ed Enora. Tra questi ultimi due, inoltre, si verrà ad intensificare parecchio il rapporto, cosa che verrà incoraggiata da Manuel, che invierà Tono a viversi la cosa senza alcun risentimento.

Pia e Cristobal discutono animatamente

Maria Fernandez avrà uno sfogo con Petra durante il quale le confesserà tutti i sentimenti che nutre nei riguardi di Samuel, e quanto stia soffrendo a causa di tutta la situazione. Manuel sarà in attesa di una telefonata da parte di Pedro Farre. Leocadia, però, lo anticiperà e riuscirà a prendere la telefonata al posto suo. Pia, infine, dimenticherà di consegnare a Cristobal una lettera, scatenando in lui una reazione piuttosto estrema.