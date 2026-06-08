Le anticipazioni de La Promessa, in onda su Rete 4 da lunedì 15 a domenica 21 giugno alle 19:45, raccontano una settimana in cui i rapporti familiari si incrinano, le alleanze cambiano e il passato torna a bussare con forza. Con Cruz ancora in carcere, accusata dell’omicidio di Jana, il palazzo vive un clima sospeso, fatto di silenzi, sguardi e paure che nessuno osa confessare apertamente. L’arrivo di un ritratto da lei commissionato prima dell’arresto riapre ferite mai chiuse e sconvolge profondamente Manuel, già turbato da troppe tensioni irrisolte.

Nel frattempo, Maria Fernández si lascia andare a un doloroso sfogo con Petra, confessando quanto sia profondo il suo amore per Samuel e quanto stia soffrendo per la distanza e le incertezze che li separano. Manuel, in attesa di una telefonata importante da Pedro Farré, ignora che Leocadia ha intercettato la chiamata al suo posto, alimentando nuovi sospetti e possibili fraintendimenti. Anche il matrimonio tra Catalina e Adriano vacilla: la minaccia della donna di lasciare La Promessa insieme ai figli incrina definitivamente l’equilibrio della coppia, al punto che Adriano decide di dormire in un’altra stanza. E mentre Martina e Catalina continuano a scontrarsi sulla scadenza imposta dal barone per risolvere la questione dei salari dei braccianti, a palazzo cresce un malessere che nessuno riesce più a ignorare.

Il ritratto di Cruz sconvolge Manuel, mentre i rapporti familiari si sgretolano

L’arrivo del ritratto di Cruz, dipinto da un artista di grande fama e commissionato prima del suo arresto, getta un’ombra pesante su La Promessa. L’immagine della marchesa, ancora così presente nonostante la sua assenza forzata, turba profondamente tutti, ma è Manuel a subirne maggiormente l’impatto. Il giovane non riesce a nascondere il disagio e respinge persino i tentativi di conforto di Toño ed Enora, che cercano invano di alleggerire la tensione. Nel frattempo, il rapporto tra Adriano e Catalina peggiora di giorno in giorno. Le incomprensioni, le accuse e la distanza emotiva rendono sempre più difficile trovare un punto d’incontro.

Al contrario, tra Ricardo e Pia le cose sembrano procedere nel migliore dei modi, mentre Tono vive con entusiasmo il legame con Enora, sostenuto anche da Manuel, che non mostra alcun risentimento. Ma non tutto fila liscio: Pia, distratta e sopraffatta dagli impegni, dimentica di consegnare una lettera a Cristóbal. La reazione dell’uomo è sproporzionata e lascia tutti interdetti, alimentando nuove domande sul suo stato d’animo e sulle tensioni che lo agitano.

Confessioni, paure e nuove crepe: La Promessa verso una settimana decisiva

Mentre i conflitti interni si moltiplicano, Manuel confida a Curro quanto sia turbato dalla presenza del ritratto di Cruz, simbolo di un passato che continua a condizionare il presente.

Leocadia, intanto, continua a muoversi nell’ombra, trattenendo informazioni e interferendo in questioni che non le competono, mentre la situazione dei braccianti e la scadenza imposta dal barone alimentano ulteriori scontri tra Martina e Catalina. In questo clima teso, ogni personaggio si ritrova a fare i conti con le proprie paure, i propri errori e le proprie verità taciute. E con Cruz lontana ma ancora ingombrante, La Promessa si prepara a una settimana in cui nulla sembra destinato a restare com’è.