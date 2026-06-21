Nella nuova e prossima settimana andranno in onda nuovi episodi in compagnia dell'amata soap opera spagnola , "La Promessa" che riceve sempre un seguito rilevante da parte dei milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno pongono l'accento su nuovi colpi di scena e reazioni inaspettate di fronte a richieste amorose. Innanzitutto giungerà la famiglia De Lujan per onorare sua Maestà ma non riceveranno la giusta accoglienza per una serie di sospetti. Alla festa i componenti della famiglia De Lujan verranno considerati come degli arrampicatori sociali al punto che dovrebbero essere tagliati fuori dall'evento.

Martina, dal canto suo non sopporta l'idea di essere presente alla festa dovendo fingere di essere la fidanzata di Antonio poiché pensa solo a Curro. Quest'ultimo le concederà un ballo cambiando lo stato d'animo della giovane ragazza, con la quale si prometterà amore nonostante gli ostacoli che hanno diviso il loro amore.

Jana e Manuel devono fare attenzione agli ostacoli di Jimena

Non sarà l'unica notizia importante poiché un'altra sarà felice di vivere un momento felice del proprio rapporto. Si tratta di Jana e Manuel ma bisognerà fare attenzione a non farsi notare da Jimena (Paula Losada). Quest'ultima sarà pronta a ostacolare il loro amore, ma tale vicenda renderà conto a Jana (Ana Garces) di quanto il rapporto con Manuel (Arturo Garcia Sancho) sia complesso per andare avanti.

Intanto Salvador (Mario Garcia) proseguirà nel proprio piano servendosi dell'aiuto di Catalina (Carmen Asecas) la quale chiederà un permesso speciale a Maria per dargli assistenza.

La festa di fidanzamento e una richiesta di matrimonio

L'annuncio della festa di fidanzamento di Martina (Amparo Pinero) e Antonio (Alvaro Quintana) alla Promessa farà adirare Fernando e Margarita (Cristina Fernandez Pintado), tagliati fuori da un possibile consiglio. Orengo sarà pronto a chiedere a Candela di convolare a nozze, ma quest'ultima rimanderà la risposta chiedendo un parere a Simona. Petra (Marga Martinez) incontrerà Cruz per fermare le voci di Ramona (Imma Perez Quiros) con l'intento di tenere sotto controllo l'atteggiamento della donna .