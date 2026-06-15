Nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 22 a domenica 28 giugno in prima visione su Rete 4, Curro riuscirà a far arrestare Lorenzo. Manuel, invece, affronterà Leocadia dopo aver scoperto che gli ha mentito su Farrè.

Lorenzo arrestato con l'accusa di traffici illeciti

Il barone di Valladares chiamerà a Catalina, provocando una discussione tra lei e Adriano.

Successivamente l'ombra del colonnello Fuentes continuerà ad incombere sugli abitanti de La Promessa. Angela avrà uno scontro con Curro mentre Pia temerà per la sua incolumità.

L'ex baronetto, intanto, apparirà sicuro che Fuentes lo aiuterà a incastrare Lorenzo. Qualche giorno dopo, alcuni soldati faranno il loro arrivo alla tenuta per arrestare il capitano de La Mata con l'accusa di aver condotto traffici illeciti.

Manuel affronta Leocadia

Le anticipazioni settimanali de La Promessa raccontano che Petra chiederà a Padre Samuel di rimanere alla tenuta fino al compimento della missione. Il prelato accetterà al contrario di Cristobal, che si dichiarerà contrario per paura di perdere il controllo. Petra e il maggiordomo capo, a questo punto, avranno uno scontro sul destino di Padre Samuel.

Manuel, intanto, affronterà Leocadia dopo aver scoperto che gli ha nascosto la telefonata di Pedro Farrè.

Vera e Lope, invece, decideranno di correre un grande rischio. La coppia scriverà a Federico per organizzare un incontro segreto. La domestica avrà intenzione d'incontrare il fratello nonostante i rischi concreti per la sua incolumità.

Infine Catalina affronterà Curro per aver fatto un commento su suo figlio.

Rafaela si è ripresa dalla grave polmonite

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno in televisione, Rafaela si è ripresa dalla grave polmonite grazie all'arrivo del medico del paese chiamato da Simona. Leocadia, invece, ha chiesto a Lorenzo di aiutarla a ripulire l'immagine di sua figlia Angela. L'uomo si è offerto di sposare la ragazza ma la darklady ha reagito con un gesto di stizza.

Allo stesso tempo, Curro è apparso certo che il capitano de La Mata fosse immischiato nel suo tentato omicidio. Cristobal ha consigliato all'ex baronetto di prestare la massima attenzione.

Intanto Tono ha perso la testa per Enora, la nuova dipendente dell'hangar di Manuel. Il ragazzo ha chiesto un parare all'erede del marchesato mentre la scomparsa di Samuel ha fatto preoccupare tutti quanti.

Cristobal, invece, ha parlato con Lope della sua passione per la cucina mentre Lorenzo ha rimproverato Curro che ha reagito male. Infine Catalina ha accusato il barone di Valladares di aver impedito ad alcuni dottori di prestare soccorso a sua figlia.