Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 29 giugno al 5 luglio sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Manuel dimostrerà di non fidarsi delle buone intenzione di Leocadia. Cristobal, invece, si avvicinerà sempre di più ad Angela.

Manuel vuole convincere Leocadia a vendere le sue azioni

La storia d'amore tra Curro e Angela diventerà sempre più solida mentre le tensioni tra Martina e Catalina sempre più accese. La figlia di Margarita stanca delle liti con la cugina apparirà decisa a lasciare il marchesato insieme a Jacobo.

Petra, invece, proteggerà Pia dopo che l'aveva sorpresa nello studio di Cristobal.

Nonostante questo, la governante chiederà alla domestica il motivo del suo gesto.

Successivamente Manuel parlerà con suo padre sul destino della sua attività. L'erede del marchesato de Lujan dimostrerà di non fidarsi di Leocadia e per questo vorrà convincerla a vendere le sue azioni. Ma Alonso non sarà d'accordo con la scelta di suo figlio e per questo avranno una forte discussione. Manuel apparirà molto provato dopo la lite con suo padre, tanto che Enora lo incoraggerà a farci pace.

Cristobal si avvicina ad Angela

Le anticipazioni settimanali de La Promessa rivelano che Angela e Curro torneranno a fare progetti per il futuro in seguito all'arresto di Lorenzo. Leocadia nasconderà a sua figlia che il capitano de La Mata ha chiesto il permesso di sposarla.

Allo stesso tempo, Curro apparirà sempre più deciso ad ottenere giustizia per la morte di sua sorella Jana.

Intanto, Cristobal si avvicinerà sempre di più ad Angela, organizzando alcuni incontri con lei nel suo studio. L'atteggiamento del maggiordomo capo scatenerà i dubbi delle persone. Infine Amalia confiderà a Vera di non averle detto la verità in merito a suo fratello Federico.

Il ritratto di Cruz ha fatto il suo arrivo alla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda a fine giugno su Canale 5, Pia ha deciso di svelare a Ricardo il suo segreto. La donna ha raccontato all'uomo che in passato ha ucciso il barone de Linaja che era solito usarle violenza. Il ritratto di Cruz, invece, ha suscitato malumori all'interno della tenuta.

Manuel e Curro sono apparsi più risentiti con la nobile, attualmente in carcere per la morte di Jana e del figlio che portava in grembo. Martina, invece, ha accusato uno svenimento dopo essere stata colpita da alcuni sensi di colpa. Intanto i metodi di Cristobal hanno creato un clima di terrore nelle cucine della tenuta. Il maggiordomo capo ha chiesto a Lope di tornare a fare il valletto e poi ha introdotto la nuova regola per i turni dei pasti. La decisione ha scatenato il disappunto dello staff.