Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 29 giugno al 5 luglio sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Martina prenderà una sofferta decisione, non sopportando più il clima teso alla tenuta. Leocadia e Cristobal, invece, dimostreranno di essere molto più che amici.

Martina vuole andare via

L'amore tra Curro e Angela diventerà sempre più forte. Nonostante questo, il giovane continuerà a pensare alla fine tragica di Jana, uccisa insieme al figlioletto che portava in grembo con una sostanza velenosa.

Intanto Martina e Catalina continueranno discutere per alcune modifiche eseguite per migliorare le condizioni dei braccianti.

La figlia di Magarita apparirà stanca dei continui litigi con la cugina e per questo vorrà andarsene insieme a Jacobo.

Pia, invece, verrà sorpresa nello studio di Cristobal. La domestica avrà intenzione di fare alcune indagini sul passato del nuovo maggiordomo capo. Petra prenderà le difese della donna anche se vorrà sapere cosa ci faceva nello studio.

Cristobal vive un momento di passione con Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel avrà un confronto con Alonso in merito al futuro della sua attività legata ai motori aerei. Padre e figlio avranno uno scontro molto acceso. Il marchesino dimostrerà di non fidarsi di Leocadia e per questo avrà intenzione di convincerla a comprare le sue quote per avere maggiore libertà nella gestione della società.

Enora cercherà di spronare Manuel a fare pace con suo padre, rimasto ferito dalle parole pronunciate durante l'alterco. L'erede del marchesato chiederà scusa ad Alonso per quello che gli ha detto.

Tono, intanto, rimprovererà Simona e Candela per essersi intromesse nella sua sfera privata mentre la duchessa di Carril farà visita a Vera, rivelandole che suo fratello non vuole più vederla sebbene sia una menzogna.

Cristobal, invece, organizzerà degli strani incontri con Angela nel suo studio che susciteranno i sospetti di tutti. Il maggiordomo capo e Leocadia poi vivranno un momento di passione. Il pubblico apprenderà che i due sono amanti da tempo.

Cristobal ha spiato un incontro tra Pia e Ricardo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno su Rete 4, il colonnello Cifuentes ha fatto il suo arrivo alla tenuta su richiesta Curro. L'uomo ha arrestato Lorenzo, con l'accusa di aver condotto dei traffici illeciti.

Cristobal, invece, ha usato le maniere forti con lo staff della tenuta. L'uomo ha declassato Lope a semplice valletto ed è apparso contrario alla storia extraconiugale tra Pia e Ricardo dopo aver spiato un loro incontro in una stanza della tenuta.