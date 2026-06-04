Vera riabbraccerà suo fratello Federico a La Promessa e sarà un incontro molto emozionante dopo tanta sofferenza.

Le anticipazioni rivelano che Federico non comprenderà la scena di sua sorella e non riuscirà a vederla come cameriera. Il ragazzo, tuttavia, accetterà la decisione di Vera che gli dirà di essere molto felice al palazzo.

La duchessa va La Promessa da Vera

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno di Lope causerà una grande nostalgia in Vera. Quest'ultima, infatti, verrà a sapere dal suo fidanzato che Federico sente la sua mancanza e non farà altro che pensare alla sua famiglia.

Lope starà accanto a Vera e troverà con lei una soluzione per colmare il suo vuoto: scrivere una lettera a suo fratello. Lope darà appuntamento a Federico in una taverno di Lujan per riabbracciare sua sorella, ma non tutto andrà come previsto. La madre di Vera, infatti, intercetterà la lettera e si presenterà a La Promessa. "Federico non vuole vederti", dirà la donna decisa, spezzando il cuore a Vera. Le parole di affetto del ragazzo per sua sorella, però, continueranno a risuonare nella testa di Lope che non potrà credere a un simile rifiuto. A quel punto la duchessa ammetterà di aver preso la lettera per non mettere in pericolo i suoi figli. Nel giorni successivi, Vera continuerà a soffrire per suo fratello e Teresa e i suoi amici proveranno ad aiutarla.

L'incontro emozionante tra i due fratelli Carril

Nelle prossime puntate de La Promessa, grazie a i suoi amici Vera potrà riabbracciare il suo amato fratello. Federico le farà una sorpresa facendosi trovare in cucina e l'incontro tra i due sarà molto emozionante. Vera avrà molte cose da raccontare a Federico: gli spiegherà che dopo la fuga non aveva un posto dove andare e Lope l'ha salvata. La ragazza dirà a suo fratello che non deve essere triste per lei perché, pur essendo una semplice cameriera, è molto più felice di un tempo. Federico non riuscirà a comprendere sua sorella, ma accetterà la sua scelta. Per i due fratelli non ci sarà tempo per le discussioni, ma solo per un grande e tanto atteso abbraccio che confermerà che il loro grande legame non è cambiato nonostante tutto.