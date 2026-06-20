Curro, armato, si barricherà con Angela in un capanno nelle prossime puntate de La Promessa e non permetterà a nessuno di avvicinarsi.

Le anticipazioni rivelano che Angela tenterà di togliersi la vita con dei medicinali il giorno delle nozze con Lorenzo. Curro riuscirà a salvarla e la porterà con sé lontano dal palazzo per evitare che qualcuno possa farle del male.

Le nozze di Angela e Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Angela saranno protagonisti assoluti con il loro amore contrastato. A rendere la vita impossibile ai due fidanzati sarà Lorenzo che inizierà col rapire Angela per poi chiedere a Leocadia la sua mano in cambio della libertà.

La notizia delle prossime nozze tra Lorenzo e Angela getterà nella disperazione i due protagonisti che per mesi tenteranno di ribellarsi al triste destino. Lorenzo, tuttavia, riuscirà ad essere più forte di tutto e tutti e alla fine le nozze con Angela saranno fissate. Alonso tenterà un ultima mossa, offrendo al Capitano parte de La Promessa in cambio della rinuncia alle nozze, ma sarà tutto inutile. Angela si vestirà da sposa, ma non arriverà mai all'altare: piuttosto che diventare la moglie di Lorenzo preferirà togliersi la vita con dei medicinali. La ragazza consegnerà a Pia la sua lettera di addio per Curro e questa sarà la sua salvezza. Appena il valletto leggerà le parole della sua amata capirà subito le sue intenzioni e si precipiterà da lei.

Il sogno impossibile di Curro e Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro troverà Angela priva di sensi e con una boccetta di medicinali vuota. Il giovane avrà la prontezza di far vomitare la sua amata che riuscirà a salvarsi, ma Curro la porterà il più lontano possibile dalla sua famiglia. Angela sarà ancora molto debole e passerà diversi giorni a letto, ma Curro si prenderà cura di lei. Il ragazzo si barricherà in un capanno con Angela e non permetterà a nessuno di avvicinarsi. Armato di fucile, Curro manderà via chiunque osi oltrepassare il suo confine, pronto a sparare persino a suo fratello Manuel. L'esasperazione porterà Curro a diventare pericoloso pur di difendere in ogni modo la sua Angela.