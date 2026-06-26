Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La1 e tra un anno sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Lope deciderà di sposare Vera dopo il suo ritorno alla tenuta a distanza di tempo. La coppia abbandonerà poi il marchesato de Lujan per rifarsi un futuro lontano dalle minacce del duca di Carril.

Alonso accompagna Vera all'altare

Tutto è iniziato quando Lope farà ritorno inaspettatamente a La Promessa. L'arrivo dell'uomo non sarà preso bene da Vera, risentita con lui per essere stata lasciata senza una spiegazione. Il cuoco, a questo punto, avrà dei confronti con la donna, che alla fine accetterà di perdonarlo.

Durante uno di questi, Lope sorprenderà Vera con una romantica proposta di nozze. La domestica risponderà affermativamente alla richiesta, tanto che i due proteggeranno di rifarsi un futuro lontano dal marchesato e dalle minacce del duca di Carril. Maria chiederà a Vera di sposarsi alla tenuta prima di andarsene. Lo staff, a questo punto, organizzerà la cerimonia della coppia in brevissimo tempo. Alonso deciderà di accompagnare la sposa all'altare.

Lope e Vera salutano Simona e Candela prima della loro partenza

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Vera arriverà sull'altare dove dirà il suo "sì, lo voglio" a Lope in una cerimonia ricca di emozioni. Il cuoco raggiungerà poi le cucine per salutare Simona e Candela.

In questa circostanza, l'uomo dichiarerà alle due donne: "Siete state le mie insegnanti, le mie amiche e con le quali ho condiviso i momenti più felici." Lope si rivolgerà poi a Simona: "Sai che ho perso i miei genitori molto presto e ho sempre pensato che essere un orfano mi avrebbe pesato per tutta la vita, ma sei stata in grado di colmare quel divario, madre". La cuoca non riuscirà a trattenere le lacrime di fronte al discorso del cuoco.

Lorenzo è stato arrestato per corruzione dal colonnello Fuentes

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine giugno in Italia, il colonnello Fuentes ha detto a Lorenzo di aver scoperto dei suoi traffici illeciti e non ha esitato ad accusarlo di corruzione.

L'uomo ha quindi ordinato ai suoi colleghi di portarlo in questura con le manette ai polsi. Lorenzo ha capito chi l'ha incastrato. Angela ha trovato le carte incriminanti mentre sistemava la sua contabilità nello studio. Il capitano de La Mata ha giurato di vendicarsi una volta tornato libero.

Manuel, invece, ha scoperto che Leocadia ha giocato sporco e per questo ha voluto affrontarla faccia a faccia. Infine Maria, Teresa e Vera hanno parlato a Simona della storia tra Enora e Tono, insinuandole il dubbio che tra i due ci fosse del tenero.