Santos darà un toccante addio a Petra nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei la persona più vicina a una madre", dirà il ragazzo alla donna che scoppierà in lacrime.

Le anticipazioni rivelano che Santos in punto di morte avrà il tempo di salutare i suoi cari e Petra avrà un posto speciale nel suo cuore. Il giovane regalerà alla signora Arcos una sua foto da sistemare accanto a quella del suo Feliciano.

La triste fine di Santos a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il decesso di Santos scuoterà il palazzo. A mettere fine alla vita del giovane valletto sarà don Gonzalo, il padre di Vera arrivato a casa di Alonso per riprendersi sua figlia.

Il duca di Carril impugnerà un'arma e Santos farà da scudo a Vera, dando la sua vita per lei. Le condizioni di Santos saranno disperate subito dopo la sparatoria e il medico non avrà nessun dubbio sulla sua fine. Il dottore spiegherà che non è possibile fare nulla per il ragazzo che però avrà il tempo di dire addio ai suoi colleghi e ai suoi cari. Dopo aver parlato con Vera, Santos riceverà la visita di Petra al suo capezzale. In una delle scene più strazianti della storia della soap, il ragazzo ricorderà alla signora Arcos quanto sia stata importante per la sua vita e la sua carriera. Santos non potrà dimenticare il modo in cui Petra lo ha accolto e tutto quello che gli ha insegnato.

Il tragico e commovente addio di Petra e Santos

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra sarà disperata nel vedere Santos in fin di vita. La donna non avrà la forza di dire molto, ma il ragazzo parlerà anche per lei. Con poca voce, il figlio di Ricardo dirà a Petra che non la dimenticherà mai e anche dopo la morte il suo amore la accompagnerà sempre. "Sei stata la persona più vicina a una madre per me", dirà Santos a Petra che non potrà trattenere le lacrime. Il giovane consegnerà alla signora Arcos una sua fotografia che ha chiesto a Ricardo solo per lei. "La incornicerò e la metterò accanto a quella di Feliciano", assicurerà Petra, "Così potrò parlarti ogni sera, proprio come faccio con lui". L'addio sarà toccante, ma necessario: Santos non avrà molto tempo e il suo ultimo saluto sarà per suo padre Ricardo.