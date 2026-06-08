Alonso affronterà duramente Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa: "Non hai mai parlato di Curro con il re", le dirà riferendosi a quando è stato costretto a ripudiare Curro.

Le anticipazioni rivelano che Alonso perderà ogni fiducia in Leocadia che proverà a spiegarsi. La donna dirà al marchese che semplicemente non si sono capiti, ma lui sarà deciso ad andare avanti per la sua strada. Alonso solleverà Curro dall'incarico di Valletto.

Una nuova vita per Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non avrà affatto vita facile nelle prossime puntate: Lorenzo colpirà in ogni modo il valletto, fino a pretendere la mano ad Angela.

Curro dovrà resistere per diverse settimane, ma alla fine esploderà fino a rasentare la follia. Il ragazzo prenderà Angela e si rinchiuderà con lei in un capanno, pronto a sparare a chiunque della famiglia si fosse avvicinato a loro. La situazione si risolverà dopo diversi giorni, con il ritorno di Curro e Angela al palazzo, decisi a vivere il loro amore e a lottare con tutte le loro forze contro Lorenzo. Alonso sarà così felice di riabbracciare suo figlio che non potrà ignorare il suo grido di dolore. Curro chiederà a suo padre di restituirgli la dignità e gli dirà che non vuole più essere un valletto. Alonso rifletterà sulle parole di suo figlio e alla fine lo accontenterà in grande stile.

Nel corso di una cena con tutta la famiglia, Alonso si alzerà in piedi e annuncerà a tutti che Curro non è più un valletto, ma lavorerà per lui come segretario. Di fronte al comandante Rivero, arrivato per controllare l'operato di Manuel, Alonso annuncerà che Curro è suo figlio e presto avrà un posto d'onore in famiglia. Leocadia sarà indignata e l'indomani affronterà suo cognato come di consueto.

Alonso non avrà più nessuna fiducia in Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Alonso affronterà Leocadia ma questa volta sarà molto diversa dalle altre. La donna rimprovererà subito suo cognato per l'iniziativa presa con Curro e gli ricorderà che la Casa Reale potrebbe reagire molto male a tutto questo.

Alonso, però, la interromperà bruscamente: "Non mi interessa, non ho più fiducia in te". Leocadia fingerà di non capire ma Alonso sarà chiaro: "Non hai mai parlato di Curro con il re", dirà riferendosi al ripudio di suo figlio dopo la scoperta della sua paternità. Leocadia ammetterà di non aver parlato con il re, ma spiegherà che comunque sapeva che avrebbe reagito male e per questo gli consigliò di ripudiare Curro. Alonso non vorrà sentire altre scuse e il primo incarico che darà a Curro sarà informarsi sul debito accumulato con Leocadia.