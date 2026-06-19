Le trame delle puntate spagnole de La Promessa che saranno visibili prossimamente in prima visione su Rete 4 annunciano l'uscita di scena di Catalina interpretata dall'attrice Carmen Asecas. La donna sarà costretta a lasciare il marchesato e i suoi figli a causa delle minacce del barone di Valladares.

Il barone di Valladares minaccia Catalina

Alcuni operai inizieranno a ribellarsi, dando vita a rappresaglie sempre più forti. Il barone di Valladares crederà che i contadini siano stati aizzati da Catalina, che li aveva offerto stipendi più alti e condizioni di lavoro migliori.

La contessa inoltre aveva sfidato il nobile, riempendogli il suo giardino di sterco animale. Il barone si dimostrerà così minaccioso da ordinare a Catalina di lasciare il territorio de La Promessa, obbligandola ad abbandonare Adriano ed i figli alla tenuta. Valladares svelerà alla cugina di Martina di aver messo una spia a palazzo per anticipare ogni sua mossa. La ragazza entrerà in crisi quando troverà due armi da fuoco nella culla dei suoi gemelli.

Catalina lascia il marchesato dopo aver detto addio ad Adriano e i suoi figli

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Catalina farà di testa sua quando scoprirà che suo padre e Lisandro hanno scoperto le sue iniziative con gli operai.

La contessa, a questo punto, preparerà i bagagli per andarsene insieme ai suoi gemelli, promettendo ad Adriano che si ritroveranno in un punto indicato da lei.

Durante il viaggio, Catalina verrà speronata dall'auto del barone di Valladares, che la costringerà ad abbandonare Andres e Rafaela con fare minaccioso. La ragazza lascerà i suoi bambini nelle mani del suo nemico prima di salire a bordo di un camion verso una destinazione ignota. Leocadia scenderà dall'auto di Valladares, ringraziandolo per averla aiutata a liberarsi della contessa. L'assenza di Catalina e dei bambini creerà non poca agitazione all'interno della tenuta.

Manuel e Curro sono apparsi turbati dal dipinto di Cruz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno su Rete 4, Catalina non è apparsa intenzionata a perdonare Martina ne coloro che le hanno messo i bastoni tra le ruote.

La contessa non ha accettato le scuse di sua cugina che l'ha accusata di essere una cattiva madre. I due sono giunte ad un punto di non ritorno e per questo Catalina è stata costretta a prendere una decisione per salvare la vita ai suoi cari. Intanto il ritratto di Cruz ha fatto il suo arrivo alla tenuta. La marchesa aveva commissionato ad un pittore il suo quadro da far recapitare ai suoi famigliari. Manuel e Curro sono apparsi profondamente scossi dal dipinto.