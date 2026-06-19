Cristobal manderà Pia a lavorare in un altro palazzo lontano da Lujan nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal farà di tutto per dividere Pia e Ricardo e alla fine ci riuscirà: la donna sarà spedita in un altro palazzo per un tempo indeterminato. La donna sarà distrutta perché oltre ad allontanarsi dall'uomo che ama dovrà separarsi dal suo amato bambino.

Pia e Ricardo nel mirino di Cristobal a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cristobal renderà a Pia e Ricardo la vita impossibile al palazzo.

L'accanimento del maggiordomo nascerà dalla scoperta della relazione tra i due membri della servitù. Cristobal non potrà tollerare che Ricardo, ancora sposato con Ana, abbia una relazione con un'altra donna al palazzo. Per una questione di decoro, Cristobal convocherà Pia e Ricardo per licenziare uno dei due, ma Manuel salverà la situazione. Il marchesino non avrà intenzione di rinunciare a Pia e Ricardo e per questo Cristobal si limiterà a una punizione per i suoi lavoratori. Ricardo sarà declassato a semplice garzone e Pia dovrà svolgere i lavori di una sguattera. Non sarà affatto facile per i due protagonisti rinunciare alla carriera costruita a fatica negli anni, ma non ci sarà altra scelta.

Pia e Ricardo condivideranno la fatica di amarsi, ma i provvedimenti di Cristobal non finiranno qui. Dopo averci pensato a lungo, l'uomo riuscirà a trovare un modo per separare la coppia aggirando il divieto di licenziamento imposto da Manuel.

La notizia che distruggerà Pia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cristobal convocherà Pia nel suo studio per una notizia che le gelerà il sangue. "Devi andare in un altro palazzo", dirà il maggiordomo seccamente mentre Pia alzerà la voce per far valere i suoi diritti. Cristobal spiegherà che la donna deve partire subito per Aranjuez per prestare servizio ai Conti che hanno bisogno di personale. Pia dovrà separarsi dal piccolo Dieguito e questa notizia la devasterà, anche perché Cristobal non le dirà quanto durerà la sua assenza. Prima di prepararsi, la donna andrà da Ricardo e i suoi amici a piangere per il viaggio che dovrà fare.